"Сотрудники ГИБДД перенаправляют большегрузы с Мызинского моста на Южный обход", - Игорь Михайлушкин Общество

Игорь Михайлушкин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Рекомендуем нижегородским водителям воздержаться от использования автотранспорта в период ремонта Мызинского моста", - заявил НИА "Нижний Новгород" начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Игорь Михайлушкин, комментируя, ограничение движения по одному из мостов в Нижнем Новгороде, связанное с его повреждением.

По словам Игоря Михайлушкина, в настоящее время на внутригородских и федеральных дорогах, ведущих к Мызинскому мосту, дежурят усиленные посты ДПС . Размещены 16 дополнительных постов Кстово, Дзержинска, строевых подразделений областного подчинения, также на месте дежурит городской батальон в составе более 30 сотрудников.

"В основном сотрудники госавтоинспекции перенаправляют большегрузный транспорт на Южный обход. С большегрузами в этой ситуации больше всего проблем. О проблемах в движении мы сообщили коллегам из соседних регионов. Они также будут информировать водителей. Мы будем дежурить на дорогах до разрешения ситуации, но, судя по прогнозам, в ближайшее время она не разрешится", - отметил он.

"Специалисты говорят, что ремонт может быть завершен в течение недели, но неделя для города – очень большой срок. УГИБДД рекомендует водителям отказаться от использования автотранспорта на внутригородских маршрутах, а также кстовском и дзержинском направлении. Собственникам бизнеса также рекомендуется изменить транспортную логистику предприятий с учетом введенных ограничений. У людей должно быть понимание, что ограничение такого важного путепровода до одной полосы – это огромные сложности в организации движения. Пока можно пересесть на метро и общественный транспорт", прокомментировал Игорь Михайлушкин.

Напомним, 31 января указом начальника регионального УГИБДД было принято решение о сокращении движения по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде до одной полосы в обе стороны. По предварительным данным, ограничение связано с повреждением деформационного шва моста. По заявлению представителя горадминистрации, опасности для автомобилистов и конструкций моста нет.