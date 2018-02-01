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Общество

"Ледовая обстановка на Оке и Волге нестабильна в связи с погодными условиями", - Никита Беляев

02 февраля 2018 18:16  [141] Общество
Никита Беляев

Никита Беляев

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Ледовая обстановка на Оке и Волге нестабильна в связи с погодными условиями", - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев 2 февраля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба управления, во время воздушной разведки на вертолете Ми-8 МЧС России инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Нижегородской области совершили облет наиболее опасных участков. Ледовый покров на водоемах региона установился позже среднемноголетних сроков, и на ряде водоемов наблюдаются участки открытой воды, торосы и промоины. Кроме того, в условиях постоянных температурных перепадов прочность даже установившегося ледового покрова постоянно меняется.

"Сегодня мы провели мониторинг мест массового выхода людей на лед, в частности мест скопления любителей подледного лова рыбы. Ледовая обстановка в связи с погодными условиями нестабильна. Наблюдется очень большое количество промоин. Радует, что рыбаки у промоин в основном не сидят, а выбирают более безопасные места", - отметил Беляев.

По его словам, вызывает опасение участок Волги от Кстова до Лыскова. "Там очень большое количество торосов, что затрудняет передвижение по льду", - подчеркнул специалист, отметив, что появление торосов вызвано повышенным уровнем воды, который отмечается также и на Оке.

Напомним, в конце января в Воротынском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося во время метели рыбака. Ранее, 17 января, на Гребном канале в Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед. Мужчину удалось спасти.

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