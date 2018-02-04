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Общество

"Очень важно, чтобы люди поняли необходимость перемен в пенсионной политике", - Павел Солодкий

06 февраля 2018 17:02  [182] Общество
Павел Солодкий

Павел Солодкий

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Очень важно, чтобы люди поняли необходимость перемен в пенсионной политике", - заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, руководитель НРО "Партии Роста" Павел Солодкий в ходе круглого стола "Справедливая и современная пенсионная реформа" 6 февраля 2018 года.

Мероприятие состоялось в рамках цикла, запущенного Институтом экономики роста им. Столыпина под руководством уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.

"Есть программа Столыпинского клуба. Один из основных пунктов этой программы – пенсионная реформа. Констатируется, что смертность мужчин в настоящее время очень высокая – 40% не доживает до пенсии. Поэтому повышать пенсионный возраст нельзя", - отметил Солодкий.

"Второй момент - очень низкая пенсия, которая не позволяет достойно жить, и ее необходимо повышать. Что предлагается? Предлагается с тех людей, которые уже вышли на пенсию, но снова идут работать, не брать социальные выплаты в пенсионный фонд. Это неправильно, ведь они уже заработали на пенсию. Людям, которые родились до 1967 года, пенсию все-таки должно обеспечивать государство, а уже более молодые могут увеличивать накопительную часть", - подчеркнул руководитель НРО "Партии Роста".

"У нас около 40 млн пенсионеров, и численность работающих в стране на каждого пенсионера сокращается с каждым годом. Не вытянуть работающим то количество пенсионеров, которое есть. Без серьезной поддержки со стороны государства не будет достойной пенсии. Очень важно, чтобы люди поняли, что нужны перемены в этом секторе", - заключил Павел Солодкий.

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