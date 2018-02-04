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Общество

"Никакой приемлемой пенсии при стагнирующей экономике не будет", - Александр Прудник

06 февраля 2018 18:24  [166] Общество
Александр Прудник

Александр Прудник

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Никакой приемлемой пенсии при стагнирующей экономике не будет", - заявил социолог Александр Прудник в ходе круглого стола "Справедливая и современная пенсионная реформа" 6 февраля 2018 года.

Мероприятие состоялось в рамках цикла, запущенного Институтом экономики роста им. Столыпина под руководством уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.

"Когда мы проводим опросы населения, у нас есть такой блок, в котором мы спрашиваем: "Какие проблемы больше всего вас волнуют?". И мы наблюдаем резкий разрыв по проблемам между работающим населением и пенсионерами. Мы видим, что у пенсионеров совершенно катастрофическая ситуация связана с уровнем их дохода, а главное с затратами, которые они несут по обеспечению своей жизни. Это непрерывно растущие цены на услуги ЖКХ, на лекарства и медицинские услуги. Эти три позиции фактически аннулируют весь доход. На то, чтобы просто жить, остается очень незначительная сумма", - отметил Прудник.

"Когда получаешь такие результаты, первое, о чем думаешь, – то, как это несправедливо и что надо пенсионерам повысить пенсию. Но тут же сталкиваешься с тем, что социологи называют "работающей бедностью". То есть у нас и те, кто работает, получают недостаточно. И если не менять пенсионную систему, то получится, что у кого-то мы будем забирать деньги для того, чтобы кому-то прибавить. И встает вопрос, насколько это справедливо. Потому что при кажущейся более благополучной ситуации у работающих молодых людей мы должны понимать, что у них есть дополнительные расходы, связанные с детьми. Поэтому просто перебрасыванием денег из кармана одних в карман других эту проблему не решить", - подчеркнул социолог.

"В конечном итоге все упирается в экономику. Никакой приемлемой пенсии при стагнирующей экономике не будет. Надо перестать вкладывать государственные ресурсы в чужую экономику и начать вкладывать в свою. И нужно вкладывать деньги в людей, потому что это то, что запускает экономику", - резюмировал Александр Прудник.

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