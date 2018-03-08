"Нижний Новгород обладает самой большой восьмеркой в стране", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижний Новгород обладает самой большой восьмеркой в стране", - сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя флешмоб с поздравлением с Международным женским днем на Чкаловской лестнице 8 марта 2018 года.

"Прекрасная идея, причем привязанная к месту. Нижний Новгород обладает самой большой восьмеркой в стране, а возможно и в мире. Чкаловская лестница наша гордость - более 650 ступеней! Сложно было не воспользоваться таким уникальным объектом, чтобы поздравить с праздником наших любимых и прекрасных женщин. Мужики - молодцы! Сегодня замечательное настроение – любви и праздника! Всех нижегородок и женщин России поздравляю с 8 марта!", - сказал Никитин, который принял участие в акции.

Напомним, 728 мужчин построились в форме восьмерки на Чкаловской лестнице чтобы поздравить женщин с праздником.