"Сейчас надо системно попробовать посмотреть на то, что есть в городе", - Павел Милославский Культура и отдых

Павел Милославский Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сейчас надо системно попробовать посмотреть на то, что есть в городе", - считает директор центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский.

Об этом он сообщил, комментируя организацию рабочей группы по созданию стратегии развития культуры в Нижнем Новгороде.

"Если говорить о впечатлениях от сегодняшней встречи, то конечно, самое главное, что народ собрался. Потому, что некий такой "дисконнект" среди людей, которые занимаются культурой в нашем городе, он действительно присутствует на сегодняшний день. И если наше сообщество будет функционировать какое-то время, то будет возможность друг друга узнать лучше, и это конечно поможет культурному развитию города уже просто самим фактом этого сообщества", - сказал Милославский.

"Если говорить о тех темах, которые сегодня поднимались, то это пока все очень до некоторой степени "сыро". Были заявлены болевые точки, возможные перспективы развития, но это скорее была первая попытка высказаться всем и большинству. Конечно, сейчас надо системно попробовать посмотреть на то, что есть в городе, чего в городе нет, что нужно, какие есть для этого возможности. Выработать действительно систему. Потому что многие вещи развиваются настолько спонтанно, что мы даже иногда не знаем, что, когда, где будет и, главное, почему вдруг это, а не что-то другое. Мне кажется, я об этом и говорил на встрече", - пояснил он.

"Очень важный вопрос все-таки действительно не лишать жителей наших спальных районов доступа к культуре. Я понимаю, что это некий такой тоталитарный подход, ведь когда-то были обременения, надо было строить или детский сад или школу или что-то еще. Однако, стоит попытаться реализовать добровольное обременение, чтобы в каждом крупном микрорайоне, был хоть какой-то зал для самореализации тех же жителей этого района, в том числе и для развития локальных местных самодеятельных инициатив. Вот такая возможность общения внутри этого микрорайона должна быть. Ведь не обязательно же идти в филармонию на Башмета, можно прийти и послушать своего соседа, который прекрасно играет на баяне. Все одинаково имеет права на жизнь. Очень хочется, чтобы в городе возник еще один центр притяжения, например, такой как Стрелка, помимо площади Минина и Кремля", - сказал директор центра.