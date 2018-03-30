"Нужно приводить город в порядок в первую очередь для себя, а не для гостей", – Сергей Зуденков Общество

Сергей Зуденков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нужно приводить город в порядок в первую очередь для себя, а не для гостей", – отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член комитета по ЖКХ и градостроительной политике Сергей Зуденков, комментируя начало месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде 5 апреля 2018 года.

"Сегодня много говорится о том, каким увидят Нижний Новгород иностранные болельщики. Мне кажется, важнее то, каким его видим мы, жители, и особенно дети, которые привыкают к тому, что ямы на тротуарах, облезлые фасады, невывезенный мусор и многое другое – это норма жизни. Нужно приводить город в порядок в первую очередь для себя, а не для гостей", - сказал депутат.



Он напомнил, что в 2017 году в общегородском субботнике приняли участие более 40 тысяч нижегородцев. Также в течение года в Нижнем Новгороде неоднократно проходили волонтерские акции.

"Такие активные и неравнодушные люди вызывают большое уважение. Хочется, чтобы их становилось больше. Нужно менять отношение людей к субботникам, на смену советской обязаловке пришло нежелание участвовать в общественной работе. Но пора понять, что делать свой двор, улицу, город чище и красивее должны и мы сами. Безусловно, это не снимает ответственности с организаций, занимающихся уборкой и благоустройством, но активное вовлечение жителей станет дополнительным импульсом для позитивных изменений", - подчеркнул Сергей Зуденков.