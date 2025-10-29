10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Сергей Яковлев: "Включение в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма"

23 января 2026 13:00
Сергей Яковлев: Включение в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Федеральный эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов, участие в котором примет и Нижегородская область, внесет позитивные изменения в сферу внутреннего туризма. Расширяя возможности размещения гостей, он откроет новые перспективы для местных жителей, желающих заняться бизнесом в сфере гостеприимства. Такую точку зрения высказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, комментируя решение о включении региона в эксперимент.

"Включение регионов в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма, способствует привлечению туристов в регионы с богатой природой и уникальной культурой. Оно также способствует выводу значительной доли бизнеса из теневого сектора экономики, что принесет дополнительные доходы в бюджеты регионов", - сказал Сергей Яковлев.

Первая волна эксперимента началась в 2025 году с участием 17 регионов и особой территории "Сириус". Позднее, с осени 2026 года, к проекту присоединяются еще четыре региона, включая Нижегородскую область. Инициативу об участии региона в эксперименте также одобрили в нижегородском Заксобрании.

Проект предполагает официальное признание деятельности частных хозяев, сдающих комнаты для проживания туристов, при условии соответствия определенным критериям классификации. Эксперты уверены, что легализация этого сегмента турбизнеса приведет к повышению качества услуг и созданию безопасной среды для путешественников.

Легализовать бизнес владельцы гостевых домов смогут с 1 сентября по 31 декабря 2026 года, включив свои объекты в единый реестр классифицированных средств размещения через портал "Госуслуги". Процедура бесплатна и не обременительна.

"Улучшение качества туристских услуг — приоритетная задача национального проекта "Туризм и гостеприимство". До сих пор классификация проводилась преимущественно для гостиниц и отелей, а сейчас к этому процессу привлекаются частные дома, сдаваемые в аренду туристам", - добавил Сергей Яковлев.

К настоящему моменту в Национальном реестре аккредитованных объектов туристической индустрии зарегистрировано 484 средства размещения Нижегородской области, прошедших сертификацию качества услуг.

Ранее сообщалось, что Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом два туристических бренда.

Ранее сообщалось, что Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом два туристических бренда.

