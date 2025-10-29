Сергей Яковлев: "Включение в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Федеральный эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов, участие в котором примет и Нижегородская область, внесет позитивные изменения в сферу внутреннего туризма. Расширяя возможности размещения гостей, он откроет новые перспективы для местных жителей, желающих заняться бизнесом в сфере гостеприимства. Такую точку зрения высказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, комментируя решение о включении региона в эксперимент.

"Включение регионов в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма, способствует привлечению туристов в регионы с богатой природой и уникальной культурой. Оно также способствует выводу значительной доли бизнеса из теневого сектора экономики, что принесет дополнительные доходы в бюджеты регионов", - сказал Сергей Яковлев.

Первая волна эксперимента началась в 2025 году с участием 17 регионов и особой территории "Сириус". Позднее, с осени 2026 года, к проекту присоединяются еще четыре региона, включая Нижегородскую область. Инициативу об участии региона в эксперименте также одобрили в нижегородском Заксобрании.

Проект предполагает официальное признание деятельности частных хозяев, сдающих комнаты для проживания туристов, при условии соответствия определенным критериям классификации. Эксперты уверены, что легализация этого сегмента турбизнеса приведет к повышению качества услуг и созданию безопасной среды для путешественников.

Легализовать бизнес владельцы гостевых домов смогут с 1 сентября по 31 декабря 2026 года, включив свои объекты в единый реестр классифицированных средств размещения через портал "Госуслуги". Процедура бесплатна и не обременительна.

"Улучшение качества туристских услуг — приоритетная задача национального проекта "Туризм и гостеприимство". До сих пор классификация проводилась преимущественно для гостиниц и отелей, а сейчас к этому процессу привлекаются частные дома, сдаваемые в аренду туристам", - добавил Сергей Яковлев.

К настоящему моменту в Национальном реестре аккредитованных объектов туристической индустрии зарегистрировано 484 средства размещения Нижегородской области, прошедших сертификацию качества услуг.

