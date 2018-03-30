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Культура и отдых

"Передачу здания банка Рукавишниковых музею, который находится в усадьбе Рукавишниковых, считаю знаковым", - Юрий Филиппов

05 апреля 2018 17:33  [1735] Культура и отдых
Юрий Филиппов

Юрий Филиппов

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Передачу здания банка Рукавишниковых музею, который находится в усадьбе Рукавишниковых, считаю знаковым", - об этом генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов
сообщил журналистам 5 апреля 2018 года, комментируя состояние здания бывшей фабрики "Маяк" ("Торговый дом Рукавишникова", Нижневолжская набережная, д. 11).

"Уникальность здания всегда нужно оценивать с исторической точки зрения. Это место буквально пропитано историей. Эти оба здания построены на месте бывшего родового гнезда Рукавишниковых, могучего клана, который возглавлял промышленную отрасль Нижнего Новгорода. Потом оно было уничтожено огромным пожаром, и позднее возведено существующее здание. Во время первой мировой войны сюда была эвакуирована швейная фабрика. В этом здании много трудились, работали и зарабатывали", - отметил представитель музея.

"То, что здания банка Рукавишниковых передали музею, который находится в усадьбе Рукавишниковых, считаю знаковым моментом. Я уверен, что здесь неоднократно бывали нижегородские губернаторы и, что знаково, наш новый врио губернатора Глеб Никитин очень заинтересовался этим местом. А так как тут теперь будет центр творческих индустрий – здесь вновь будут трудиться люди. Здесь будут воспитываться молодые кадры на благо будущего культуры. Это здание объединяет с нами и славное имя основателей, и общее понятие труда, и в глобальном смысле история нашего края", - подвел итог Филиппов.

Напомним, нижегородский минкульт намерен начать реконструкцию бывшей фабрики "Маяк" в 2019 году. В здании будет расположен "Центр творческих индустрий".

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