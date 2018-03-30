"Работы по подготовке "Стадиона Нижний Новгород" к тестовым матчам идут в соответствии с графиками", - Дмитрий Сватковский Спорт

Дмитрий Сватковский Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Работы по подготовке "Стадиона Нижний Новгород" к тестовым матчам идут в соответствии с графиками", - заявил и.о. замгубернатора Нижегородской области, руководитель регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ Дмитрий Сватковский, комментируя привлечение сотрудников ФОКов к подготовке стадиона к открытию.

"В том числе ведется работа по набору персонала в эксплуатирующую организацию стадиона. Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем. Конечно, если у них будет такое желание. В любом случае их участие в подготовке тестовых матчей на новом стадионе принесет неоценимый опыт для работы на местах. В преддверии первого тестового матча мы планируем провести 14 апреля на стадионе пресс-тур для журналистов, чтобы любой желающий мог убедиться в готовности арены", - прокомментировал он.