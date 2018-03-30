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Общество

"Проблема в селе Умай давно требовала оперативного вмешательства", - Денис Москвин

06 апреля 2018 15:27  [430] Общество
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: er.ru

"Проблема в селе Умай давно требовала оперативного вмешательства", - заявил депутат Госдумы РФ Денис Москвин, комментируя экстренную эвакуацию жителей аварийного дома в Вадском районе Нижегородской области.

По его словам, проблема давно требовала оперативного вмешательства бывшего руководства региона и чиновников из профильных министерств, и доводить ситуацию до эвакуации жителей – было неприемлемо.

"Мы начали бить тревогу еще в начале 2017 года, при бывшем руководстве региона, уже тогда люди всерьез опасались за свою безопасность в стенах этого дома. Мной были направлены обращения в адрес бывшего областного правительства с требованием расселить этот дом в приоритетном порядке. Однако, вопрос этот в срок решен не был. В итоге ситуация доведена до критической точки, этого нельзя было допускать", - сказал Москвин.

Кроме того, по словам депутата, в начале 2017 года он уже предлагал разместить жителей во временное жилье для обеспечения их безопасности, однако людям так и не предложили приемлемый вариант.

"Мы сегодня связывались с Вадским районом, ситуацию контролируем: многие жители сейчас у родственников, остальные – в пункте временного размещения. Сейчас в оперативном режиме должно быть принято решение о переселении жителей в новое жилье. Глава региона Глеб Никитин уже взял ситуацию на контроль, и проблема должна быть решена в кратчайшие сроки. Завтра в Вадском районе мы проводим выездное совещание. Ситуацию будем отслеживать до тех пор, пока вопрос не будет решен", - добавил Москвин.

По его словам, эвакуированным жителям сейчас должны быть обеспечены максимально комфортные условия проживания в пункте временного размещения, а также организовано транспортное сообщение до места работы или учебы. Чтобы проверить, в каких условиях сейчас находятся люди, Москвин 7 апреля приедет в Вадский район, там депутат пообщается с жителями эвакуированного дома и проведет выездное совещание с районной администрацией.

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