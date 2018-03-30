"Мне кажется, что, вводя ограничения на продажу алкоголя, у нас просто "дуют на воду", - Юрий Попов Общество

Юрий Попов Фото: tastylifemag.ru

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Мне кажется, что, вводя ограничения на продажу алкоголя, у нас просто "дуют на воду", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель ассоциации общественного питания Нижегородской области "Объединение "Есть!" Юрий Попов, по итогам бизнес-форума, посвященного ключевым аспектам подготовки к проведению ЧМ-2018, 6 апреля 2018 года.

"Предполагается, что будет действовать запрет на реализацию алкоголя в стекле, но при этом можно будет продавать лимонад и минеральную воду в стеклянной таре. В чем смысл? Это совершенно нелогично. Кроме того, у нас в городе работают такси, поэтому что мешает человеку выехать за территорию, где торговля алкоголем ограничена, купить то, что ему нужно, и вернуться обратно. Насколько мне известно, в европейских странах, у которых есть опыт проведения таких масштабных мероприятий, все работает в штатном режиме. Мне кажется, что у нас просто "дуют на воду", - отметил Попов.



"Все равно ведь невозможно предусмотреть все. Кроме того, за хулиганство футбольных болельщиков в европейских странах существует жесткая ответственность. Например, в Англии за хулиганство в другой стране человека лишают загранпаспорта на десять лет. Он лишается возможности выезда за границу. Вопросы безопасности, которые касаются террористической угрозы, транспорта, - это, конечно, очень важно, и это я поддерживаю полностью. Но вред алкоголя в данном случае, на мой взгляд, преувеличен", - сказал эксперт.



"Кроме того, мы постоянно говорим о туристической привлекательности региона. Что турист, который не получит удовлетворения, напишет в социальных сетях? Какую прессу мы получим? Вполне возможно, что выхлоп чемпионата будет пустым. А мы хотим, чтобы у людей были хорошие воспоминания о нашем городе", - заключил Юрий Попов.



Напомним, правительство региона определило зоны ограничений на продажу алкоголя в период ЧМ. Так, вблизи автостанции "Сенная", автовокзала "Щербинки", Дворца спорта и пл. Киселева планируется ввести запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре в магазинах и местах общественного питания накануне матчей и в дни их проведения. Аналогичные ограничения будут действовать вокруг фан-зоны (пл. Минина и Пожарского) в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, трансляции игр со сборной России и трансляции игр полуфинала и финала.



Полный запрет на продажу алкоголя в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде планируется ввести в магазинах и местах общественного питания на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и на территории, прилегающей к стадиону.