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Общество

"Дети в рамках смены "Наука" не только отдохнут, но и смогут подготовиться к новому циклу олимпиад", - Евгений Чупрунов

06 апреля 2018 17:48  [1295] Общество
Евгений Чупрунов

Евгений Чупрунов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Дети в рамках смены "Наука" не только отдохнут, но и смогут подготовиться к новому циклу олимпиад", - об этом ректор ННГУ Евгений Чупрунов сообщил НИА "Нижний Новгород", комментируя начало экспериментальной смены в лагере "Лазурный" 6 апреля 2018 года.

"Особенность экспериментальной смены в рамках проекта "Нижегородский Сириус" состоит в том, что одаренные дети не только отдыхают, но и учатся у наших педагогов из ННГУ. В эту смену собрались дети, которые проявили себя на конкурсах, олимпиадах и в учебе. В рамках смены они не только отдохнут, но и смогут подготовиться к новому циклу олимпиад. Мы рассчитываем, что таким образом сможем подготовить новое поколение одаренных школьников, которые потом внесут свой вклад в науку", - отметил ректор ННГУ.

"Пока на отдыхе находятся те, кто зарекомендовал себя в четырех направлениях: химии, физике, математике и биологии, но в дальнейшем в планах министерства образования – развить проект, чтобы он охватил самые разные направления науки и искусства. Мы рассчитываем, что проект станет постоянным и приобретет большие масштабы уже в ближайшем будущем. Нашему городу повезло с мозгами. Нам есть, кого учить, и кому учить. Будем надеться на то, что проект ожидает большое будущее", подвел итог Чупрунов.

Напомним, что участниками первой профильной смены "Наука" стали 60 одаренных детей, которые прошли предварительный очный отбор и доказали свое право на участие. Это представители образовательных организаций Нижнего Новгорода и 21 муниципалитета области.

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