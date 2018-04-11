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Экономика

"Один из вариантов для России – продолжение выстраивания политики собственного евразийского пространства", - Михаил Рыхтик

11 апреля 2018 17:21  [126] Экономика
Михаил Рыхтик

Михаил Рыхтик

Фото: ИМОМИ ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Один из вариантов для России – продолжение выстраивания политики собственного евразийского пространства", - заявил директор института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Рыхтик на круглом столе "Как международные события могут повлиять на развитие экономики Нижегородской области и России" 11 апреля 2018 года.

"Можно сказать однозначно, что сегодня в Западной Европе и США сформировалось отрицательное отношение к Российской Федерации. Независимо от того, кто прав, кто виноват, какие доказательства будут выложены на стол, имидж и репутация России в глазах большинства руководителей стран Западной Европы и США сегодня скорее именно отрицательные. Это та реальность, в которой мы должны жить и вырабатывать свою собственную политику", - отметил эксперт.

По его мнению, существует такой вариант действий со стороны России, как инициирование "собственной повестки дня", а не реагирование на вызовы, которые страна получает извне. "Сегодня многие эксперты признают, что Россия – это та страна, которая стремится сохранить статус-кво, стремится играть своим нормам и правилам, трактуя их по-своему, с собственных позиций, с национальных интересов. США же пытаются навязать новые правила игры. И во многом санкции, с которыми столкнулась Россия, отражают ту повестку дня, с которой Дональд Трамп пришел на выборы и выиграл их. Например, он обещал возродить металлургию США, и он это делает", - подчеркнул Михаил Рыхтик.

"Я думаю, один из вариантов для России – продолжить ту политику, которая была выбрана, а именно политику выстраивания собственного евразийского пространства. Экономические интересы России должны как можно быстрее развернуться именно в эту сторону", - заключил он.

Напомним, 4 апреля 2018 года минфин США опубликовал новый санкционный список США. В нем оказались 26 физических лиц, в том числе уроженец Дзержинска Нижегородской области Олег Дерипаска (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент"), бизнесмены Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, член правления компании "Сибур" Кирилл Шамалов, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и другие.

В перечне из 15 компаний оказалась одна нижегородская – Группа ГАЗ (основной акционер – машиностроительный холдинг "Русские машины", входит в "Базовый элемент"). В списке, среди прочих, компании "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова", "Газпром Бурение", агрохолдинг "Кубань".

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