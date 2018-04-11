"Сейчас рубль падает исключительно на ожиданиях", - Наталья Мильчакова Экономика

Сейчас рубль падает исключительно на ожиданиях, - Наталья Мильчакова Фото: Рынок. Финансы. Недвижимость.

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Сейчас рубль падает исключительно на ожиданиях", - заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в ходе круглого стола 11 апреля 2018 года.



"То, что происходит сейчас на валютном рынке, это, скорее, спекулятивная история, которая пока очень оторвана от реальных показателей. Прогнозировать, что будет с рублем, долларом, евро – дело неблагодарное, потому что котировки меняются стремительно, но если доллар сейчас дойдет до 65 рублей, то в ближайшее время ему будет открыта дорога на более высокий уровень – в сторону 70 рублей. То же самое и с евро", - отметила Мильчакова.



"Но в любом случае сейчас не нужно паниковать, бежать в обменники и избавляться от рублей. Есть все-таки возможности для того, чтобы подождать, осмотреться и понять, что будет дальше. В ЦБ пока не говорят, что собираются применять какие-то интервенции. Что касается ключевой ставки, я думаю, регулятор возьмет небольшой тайм-аут, потому что снижение ставки, как правило, ослабляет национальную валюту. Я напомню, что ослабление национальной валюты может являться благом для экспортеров сырья, но не в том случае, когда курс национальной валюты начинает непредсказуемо скакать", - подчеркнула эксперт.



"Сейчас рубль падает исключительно на ожиданиях, то есть в валютные курсы может закладываться ожидание негативного развития сирийского конфликта, в частности дальнейшее противоречие России с США, которое может вызвать ход развития события по совершенно различным сценариям, начиная с ужесточения санкций и заканчивая открытым военным конфликтом. Хотя вероятность этого очень мала, исключать этого нельзя", - сказала Наталья Мильчакова.



Она также добавила, что поскольку экономика России в первую очередь зависит от цен на нефть, в настоящее время нет оснований говорить о каких-то проблемах, поскольку цены остаются высокими и даже превышают запланированный в бюджете уровень на 2018 год.



Напомним, 4 апреля 2018 года минфин США опубликовал новый санкционный список США. В нем оказались 26 физических лиц, в том числе уроженец Дзержинска Нижегородской области Олег Дерипаска (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент"), бизнесмены Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, член правления компании "Сибур" Кирилл Шамалов, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и другие.



В перечне из 15 компаний оказалась одна нижегородская – Группа ГАЗ (основной акционер – машиностроительный холдинг "Русские машины", входит в "Базовый элемент"). В списке, среди прочих, компании "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова", "Газпром Бурение", агрохолдинг "Кубань".