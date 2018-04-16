"Центр управления пассажирскими перевозками в рамках тестового матча отработал на "пять", - Вадим Власов Общество

Вадим Власов Фото: fontanka.ru

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Региональный центр управления пассажирскими перевозками в рамках тестового матча отработал на "пять", - заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству регионального парламента 16 апреля 2018 года.



"Вчера состоялся тестовый матч, и, помимо центра управления стадионом, у нас работал центр управления пассажирскими перевозками. Считаю, что отработали в рамках тестового мероприятия на "пять", - сказал он. Министр подчеркнул, что в РЦУП, кроме специалистов из силовых структур и минтранса, входят представители всех видов транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в том числе аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзалов и автостанций.



"Мы организовали связь с центром безопасности дорожного движения, который оперирует более чем 600 видеокамер по Нижнему Новгороду. Выявили те места, которые нам необходимо будет также оснастить камерами, в частности места посадки и высадки пассажиров шаттлов. Такую задачу поставили. Всего у нас 60 маршрутов, за которыми идет наблюдение – 30 основных и 30 запасных. Камер, чтобы посмотреть, что происходит на каждом из них, у нас достаточно, поэтому при возникновении каких-то сложностей можно быстро принять управленческое решение", - подчеркнул Вадим Власов.



Министр также добавил, что 15 апреля тестировался путь от аэропорта до стадиона с точки зрения занимаемого времени, и при установленном максимуме в один час доехать удалось за 35 минут.