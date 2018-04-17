"Изменения в структуре администрации города вполне закономерны и ожидаемы", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Изменения в структуре администрации города вполне закономерны и ожидаемы", - считает руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, комментируя предстоящее изменение структуры нижегородской мэрии, проанонсированное главой города Владимиром Пановым.

"В том, что Владимир Панов меняет людей, перераспределяет полномочия, вводит новые должности и упраздняет старые, нет ничего необычного. Так поступает каждый новый руководитель вне зависимости от того, в какой сфере он работает. Однако в случае с Пановым, мне кажется, есть определенные новации. Вопрос не только в том, что Панову нужна команда, в которой он будет безусловным лидером, вопрос в том, как обеспечить эффективность этой команды. Очевидно, что критерий личной лояльности, который был доминирующим у предыдущих руководителей города, продемонстрировал свою недостаточность", - сказал Семенов.

"Владимир Панов прекрасно понимает, что одним из инструментов повышения эффективности является повышение общей культуры управления. Именно поэтому он вводит в действие "этический кодекс". Дело, конечно же, не в "колготках в сеточку", в которые вцепилось провинциальное обыденное мнение. Дело в том, что этический кодекс – это хорошо апробированный инструмент, формирующий основы корпоративной культуры. Современный менеджмент давно убедился в том, что высокий уровень корпоративной культуры – залог высокой эффективности. Именно эти принципы, на мой взгляд, Владимир Панов и пытается внедрить в систему муниципального управления", - пояснил он.