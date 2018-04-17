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Бизнес

"Коммерческий арбитражный суд позволяет миновать структуры, паразитирующие на бизнес-процессах", - Денис Лабуза

19 апреля 2018 09:18  [47] Бизнес
Денис Лабуза

Денис Лабуза

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Коммерческий арбитражный суд позволяет миновать структуры, паразитирующие на бизнес-процессах", - заявил член правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Нижегородской области Денис Лабуза по итогам встречи предпринимателей с руководителем отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ в Нижнем Новгороде Светланой Хахалевой, которая состоялась 18 апреля 2018 года.

Руководитель нижегородского отделения МКАС выделила три основных выгодных для предпринимателей момента в работе новой для региона судебной системы. «Напомню, что решения МКАС – обязательны к исполнению. Значит, представители бизнеса, обращаясь в международный коммерческий арбитраж, будут иметь дело с одной инстанцией вместо трех (арбитражный суд, апелляционный, кассационный)», - сообщила Светлана Хахалева.

Второе преимущество МКАС, по словам руководителя нижегородского отделения – возможность не размещать в СМИ информацию о судебных решениях, а третье – возможность заключения мирового соглашения на его базе.

Как напомнил член правления ТПП Денис Лабуза, на территории РФ в настоящее время функционируют всего пять отделений Международного коммерческого арбитражного суда. «И то, что одно из них находится в Нижнем Новгороде – и престижно, и выгодно нашему бизнес-сообществу. Сегодня наши предприниматели имели возможность убедиться, насколько это эффективный и выгодный инструмент. Названные Светланой Михайловной преимущества трудно переоценить. Экономия времени и средств при обращении в МКАС очевидна. Напомню, что для подачи апелляции нашим предпринимателям приходится ездить во Владимир - это командировочные затраты, а необходимость размещения информации в СМИ зачастую оборачивается репутационными потерями", - подчеркнул он.

Денис Лабуза также отметил, что МКАС является интересным дополнительным инструментом для решения споров, позволяющим миновать структуры, паразитирующие на бизнес-процессах. "Очень важно запустить волну "сарафанного радио" о работе МКАС, которая раскрыла бы все преимущества этой структуры. Наши бизнесмены консервативны, но со временем они, безусловно, оценят широкие возможности нового судебного инструмента", - заявил член правления ТПП.

Напомним, что отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) открылось в Нижнем Новгороде 5 февраля 2018 года.

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Теги:
Суд ТПП
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