"Городская программа развития предпринимательства у нас по факту состоит из борьбы с предпринимательством", - Денис Лабуза Бизнес

Денис Лабуза Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Городская программа развития предпринимательства у нас по факту состоит из борьбы с предпринимательством", - считает член правления регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" Денис Лабуза

Об этом он заявил 25 июня, комментируя заключенное между региональным правительством и Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение о сотрудничестве и прошедшее 21 июня заседание штаба по внедрению практик национального рейтинга. В частности, врио губернатора Глеб Никитин сообщил, что по итогам 2017 года регион занял 70 место в рейтинге АСИ по инвестиционной привлекательности. Он поставил задачу, чтобы по итогам 2018 года область занял не ниже 20 места.

"Здорово, что Никитин договорился о том, чтобы эксперты АСИ провели анализ, почему область занимает 70 место в инвестрейтинге. Работа была выстроена очень грамотно. Два дня представители АСИ, представители нижегородского предпринимательского сообщества, общественных организаций и различных министерств области принимали участие в совместных обсуждениях, а также в разработке проектов, которые потом были презентованы Глебу Никитину. Для этого все участники мероприятия разбивались на целевые группы", - сказал Лабуза.

"Все чиновники знают, как работать с любыми рейтингами и опросами. Конечно, высокий рейтинг при желании можно и "нарисовать", что в некоторых регионах и делается. Но задача, которую поставил глава Нижегородской области, состояла не в этом. Команда Никитина решила провести системный разбор ситуации", - сообщил Лабуза.

По его мнению, в регионе за последние годы сформировалась парадоксальная ситуация, когда чиновники старательно работают над запуском программ поддержки промышленности и бизнеса, и в то же время представители нижегородского малого и среднего предпринимательства недоумевают от того, что у них нет обратной связи с властью и не могут разобраться, какие программы из огромного множества федеральных могут быть полезны именно для них.

"Предприниматели не представляют, что делает инвестиционный блок правительства области, инновационный блок, бизнес-инкубатор, технопарк, администрация кластерной политики. Наблюдается полное отсутствие взаимосвязи и взаимопонимания, хотя и те, и другие искренне хотят развития предпринимательства. Бизнесмены хотели бы при помощи программ увеличить прибыль и нести социальную ответственность, выполнять какие-то социальные проекты. Хотя само по себе предпринимательство – это уже социальная деятельность, потому что приносит в бюджет налоги, бизнесмены, образно говоря, не висят на шее у государства", - пояснил Лабуза.

По словам члена правления РООО "Деловая Россия", эксперты АСИ озвучивали успешный опыт других регионов, рассказывали о проектах, которые прошли успешную апробацию в России.

"К сожалению, на мой взгляд, на местном уровне не все было услышано. Периодически высказывания наших чиновников сводились к мысли о том, что все стараются и все делают правильно, следовательно, рейтинг не верно отражает инвестиционную картину региона. Допустим, один из критериев оценки инвестпривлекательности – это использование предпринимателями бизнес-инкубатора. Эти люди говорят: бизнес-инкубатор не работает, мы им не пользуемся, и поэтому нам рейтинг снизили. Я заметил, что когда в марте в регион приезжал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов и интересовался работой бизнес-инкубатора, никто не высказал негативных оценок. А именно тогда надо было критиковать неэффективность механизма, в который федеральный центр вкладывал миллиарды средств", - добавил он.

По словам Лабузы, при презентации проектов главе региона также сильно бросалась в глаза нестыковка между собой разных государственных структур. "При подобных ситуациях очень важен контроль за межведомственными коммуникациями первого лица. К сожалению, много подобных пробуксовок на уровне администрации Нижнего Новгорода. И если мэр Владимир Панов по-прежнему будет лишь рассказывать о своей заинтересованности в развитии бизнеса, но ничего не делать и не менять, в том числе на уровне ответственных кадров, нижегородское предпринимательское сообщество будет вынуждено констатировать, что кредит доверия к новому градоначальнику заканчивается. В Нижнем Новгороде ситуация с развитием и поддержкой малого бизнеса не меняется. Бюджет программы комплексной поддержки развития предпринимательства на 90% состоит из бюджета сноса нестанционарных объектов. Ну, наверное, их надо сносить. Но не за счет программы развития предпринимательства. То есть по факту у нас городская программа развития предпринимательства состоит из борьбы с предпринимательством", - сказал Лабуза.

Он подчеркнул, что эксперты АСИ сошлись во мнении, что большое количество различных советов не способствует быстроте работы с инвесторами.

"Советы есть практически при каждом министерстве. Может быть, стоит их сократить и сделать один, но четкий и системный в работе, чтобы через него все ведомства сохраняли свою мобильность. В свое время Столыпинский клуб предлагал на федеральном уровне ввести должность министра-координатора инвестпроектов – и в этом есть своя логика. В Нижегородской области есть все инструменты, все нормативные акты для работы с инвесторами, но то, как все функционирует, напоминает басню Крылова про лебедя, рака и щуку", - пояснил Лабуза.

По его словам, работа с экспертами АСИ еще раз поставила перед нижегородскими предпринимателями и представителями власти вопрос о консолидации всех сил, бизнес-инструментов и возможностей для получения синергетического эффекта от всех программ, существующих сегодня в регионе.

"В Нижегородской области появился новый лидер в лице нового главы региона, ставящий прозрачные и правильные задачи для того, чтобы наша область вышла на передовые позиции в стране по развитию малого и среднего бизнеса. Они должны быть достигнуты, исходя даже из исторических и культурных традиций области. Для этого нужна обратная связь бизнеса и власти. Нужен внятный портал, где инвесторы могли бы найти программы поддержки в своей отрасли исходя из реалий сегодняшнего дня: начинающие бизнесмены, те, кто уже твердо стоит на ногах, и те, кто уже готов из разряда малого бизнеса перейти в средний. Торгово-промышленная палата Нижегородской области и ее комитет по развитию предпринимательства может оказаться очень важным, очень нужным и своевременным инструментарием решения этих задач", - резюмировал Лабуза.