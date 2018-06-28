"Чемпионат мира по футболу стал мощным драйвером для повышения качества банковских услуг", - Лариса Павлова Бизнес

Лариса Павлова Фото: kvnews.ru

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Чемпионат мира по футболу стал мощным драйвером для повышения качества банковских услуг", - заявила начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Лариса Павлова на расширенном заседании совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Нижегородской области 29 июня 2018 года.



"На территории присутствия Волго-Вятского ГУ четыре региона принимают Чемпионат мира. Кроме Нижнего Новгорода, это Самара, Казань и Саранск. Конечно, это высокая ответственность и возможность максимально использовать это знаковое событие для развития региона, для розничной платежной инфраструктуры. И мы активно работали и с банками, и с региональными правительствами. Совместные усилия принесли хорошие результаты. Банки обеспечили готовность инфраструктуры, готовность персонала к работе в условиях большого потока клиентов, возможных нештатных ситуаций", - отметила Павлова.



По ее словам, количество электронных терминалов в торгово-сервисных точках в течение года до чемпионата выросло в четырех регионах в среднем на 40%.



"Так, в наших 11 регионах (территория Волго-Вятского ГУ из регионов ПФО не включает Башкортостан, Пермский край и Оренбургскую область – прим. НИА "Нижний Новгород") насчитывается около 300 тысяч терминалов в торгово-сервисных точках. В Нижегородской области – 50 тысяч, и рост в Нижнем Новгороде составил 58%. Обновлен парк - принимают к оплате бесконтактные карты, можно рассчитываться при помощи смартфонов, в том числе в музеях и учреждениях культуры. Информация о расположении банков, офисов с функцией обмена валюты размещена на туристических информационных ресурсах, в мобильных приложениях с версией на английском языке", - рассказала начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Напомним, согласно плану ЦБ, все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов.