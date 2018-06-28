Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [13838] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11080] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [10084] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
21 сентября 2017 11:43  [8394] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [7681] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
07 мая 2018 13:47  [5767] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 апреля 2018 17:43  [5013] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
06 декабря 2017 20:10  [4865] "Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин
12 апреля 2018 17:49  [4312] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
14 апреля 2018 10:58  [4141] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
Последние новости рубрики Бизнес
29 июня 2018 16:34  [34] "Чемпионат мира по футболу стал мощным драйвером для повышения качества банковских услуг", - Лариса Павлова
28 июня 2018 14:09  [375] Максим Соловьев вновь назначен генеральным директором ЗМЗ в Нижегородской области
28 июня 2018 13:45  [2783] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не вошел в совет директоров ПАО "ГАЗ"
28 июня 2018 13:32  [477] Прокуратура обязала администрацию Нижнего Новгорода погасить долги перед подрядчиками в 300 млн рублей
27 июня 2018 17:35  [235] ВТБ в Нижнем Новгороде выдал гарантии на строительство нового аэровокзала в Хабаровске
27 июня 2018 15:42  [249] НБД-Банк предоставил 9,9 млн рублей нижегородскому "Метаком Сервис" для расширения производства
27 июня 2018 14:41  [1314] Более 250 нижегородских абонентов "Ростелекома" стали победителями розыгрыша билетов на матчи ЧМ
26 июня 2018 15:16  [494] Нижегородский машзавод решил направить всю прибыль за 2017 год на погашение убытков прошлых периодов
25 июня 2018 17:46  [1722] Астраханский завод "Лотос" начал строительство второго судна для нижегородской "Гамы"
25 июня 2018 15:56  [1835] "Городская программа развития предпринимательства у нас по факту состоит из борьбы с предпринимательством", - Денис Лабуза
Бизнес

"Чемпионат мира по футболу стал мощным драйвером для повышения качества банковских услуг", - Лариса Павлова

29 июня 2018 16:34  [34] Бизнес
Лариса Павлова

Лариса Павлова

Фото: kvnews.ru

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Чемпионат мира по футболу стал мощным драйвером для повышения качества банковских услуг", - заявила начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Лариса Павлова на расширенном заседании совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Нижегородской области 29 июня 2018 года.

"На территории присутствия Волго-Вятского ГУ четыре региона принимают Чемпионат мира. Кроме Нижнего Новгорода, это Самара, Казань и Саранск. Конечно, это высокая ответственность и возможность максимально использовать это знаковое событие для развития региона, для розничной платежной инфраструктуры. И мы активно работали и с банками, и с региональными правительствами. Совместные усилия принесли хорошие результаты. Банки обеспечили готовность инфраструктуры, готовность персонала к работе в условиях большого потока клиентов, возможных нештатных ситуаций", - отметила Павлова.

По ее словам, количество электронных терминалов в торгово-сервисных точках в течение года до чемпионата выросло в четырех регионах в среднем на 40%.

"Так, в наших 11 регионах (территория Волго-Вятского ГУ из регионов ПФО не включает Башкортостан, Пермский край и Оренбургскую область – прим. НИА "Нижний Новгород") насчитывается около 300 тысяч терминалов в торгово-сервисных точках. В Нижегородской области – 50 тысяч, и рост в Нижнем Новгороде составил 58%. Обновлен парк - принимают к оплате бесконтактные карты, можно рассчитываться при помощи смартфонов, в том числе в музеях и учреждениях культуры. Информация о расположении банков, офисов с функцией обмена валюты размещена на туристических информационных ресурсах, в мобильных приложениях с версией на английском языке", - рассказала начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Напомним, согласно плану ЦБ, все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph