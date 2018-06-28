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Экономика

"Нужен закон, который позволит уйти от бумажных носителей и не держать архив документов на 100 кв метрах", - Ольга Сулима

29 июня 2018 18:12  [30] Экономика
Ольга Сулима

Ольга Сулима

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Нужен закон, который позволит уйти от бумажных носителей и не держать архив документов на 100 кв метрах", - заявила журналистам министр финансов региона Ольга Сулима после расширенного заседания совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Нижегородской области 29 июня 2018 года.

"Уровень цифровизации банковской сферы Нижегородской области довольно высок. На самом деле, наш регион – флагман в этом отношении. Если говорить конкретно о цифровизации в правительстве, то это открытый бюджет. В этом году Нижегородская область – в тройке регионов, которые вошли в первую группу по открытости бюджета 2017-го и проекта бюджета 2018 года", - отметила Сулима.

"Мы одни из первых перешли на электронные платежи. Да, много вопросов, много задач, которые еще предстоит решать. Электронные платежи осуществляются, электронная подпись работает, все соглашения подписываются электронно, но при этом еще нужен закон – и об этом сегодня мы говорили, - который бы позволил уйти от бумажных носителей и не держать, например, в минфине архив платежных документов с живой подписью, занимающий 100 кв метров и хранящийся пять лет", - заключила министр.

Напомним также, согласно плану ЦБ, все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов.

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