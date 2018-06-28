Число выпущенных карт "МИР" в Нижегородской области выросло в 15 раз по данным на апрель 2018 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Число выпущенных карт платежной системы "МИР" в Нижегородской области выросло в 15 с апреля 2017 года по апрель 2018 года. Об этом начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Лариса Павлова на расширенном заседании совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Нижегородской области 29 июня 2018 года.



По ее словам, в целом по 11 территориям, подведомственным Волго-Вятскому ГУ ЦБ РФ, количество эмитированных карт выросло в десять раз. Всего выпущено 4,5 млн карт. В Нижегородской области этот показатель составил 800 тысяч, что в 15 раз больше, чем за предыдущий аналогичный период. Доля карт "МИР" на территории Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ составляет 14%.



"В соответствии с законом о национальной платежной системе к 1 июля завершается работа по переводу на карты "МИР" работников бюджетной сферы. Сегодня почти все бюджетники получают зарплату на эту карту. Доля транзакций по ним превышает 12%. Средний чек по территории Волго-Вятки – 550 рублей, в Нижегородской области – 760 рублей. Большинство карт мир – бесконтактные", - отметила Павлова.



Она также добавила, что работают и кампусные карты "МИР". В настоящее время выпущены такие карты для Мордовского государственного университета, Нижегородского автотранспортного техникума, а с 1 сентября карты "МИР" будут выдаваться студентам ННГУ им. Лобачевского.



Напомним, работники бюджетной сферы, получающие выплаты на банковскую карту, должны перейти на карты "Мир" до 1 июля, а пенсионеры – по мере истечения срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.



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