Последние новости рубрики Общество
29 июня 2018 19:20  [48] Поток туристов в Нижегородскую область за время первых двух недель ЧМ-2018 вырос на 20%
29 июня 2018 19:19  [60] Восемь коллективов и 53 автора удостоены премии Нижнего Новгорода
29 июня 2018 19:18  [59] Этап общественных слушаний программ развития МП "КРУН" пройдет в Нижнем Новгороде 2 июля
29 июня 2018 19:01  [61] Число выпущенных карт "МИР" в Нижегородской области выросло в 15 раз по данным на апрель 2018 года
29 июня 2018 19:00  [76] Обсуждения проекта Стратегии-2035 пройдут в семи муниципалитетах Нижегородской области 2-8 июля
29 июня 2018 18:04  [79] Судебные приставы взыскали почти 19 млн рублей с должников "ТНС Энерго НН" за пять месяцев 2018 года
29 июня 2018 18:02  [87] Около 8% заявившихся по госпрограмме молодых семей Нижнего Новгорода получат выплаты на улучшение жилищных условий в 2018 году
29 июня 2018 17:57  [336] Топонимическая комиссия одобрила название "Утиное озеро" для парка в Дзержинске Нижегородской области
29 июня 2018 17:50  [112] Автовладельцы вновь жалуются на "борскую пробку" в Нижегородской области
29 июня 2018 16:04  [123] ГИБДД оштрафовало 110 водителей за проезд по ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде 1-29 июня
Общество

Число выпущенных карт "МИР" в Нижегородской области выросло в 15 раз по данным на апрель 2018 года

29 июня 2018 19:01  [61] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Число выпущенных карт платежной системы "МИР" в Нижегородской области выросло в 15 с апреля 2017 года по апрель 2018 года. Об этом начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Лариса Павлова на расширенном заседании совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Нижегородской области 29 июня 2018 года.

По ее словам, в целом по 11 территориям, подведомственным Волго-Вятскому ГУ ЦБ РФ, количество эмитированных карт выросло в десять раз. Всего выпущено 4,5 млн карт. В Нижегородской области этот показатель составил 800 тысяч, что в 15 раз больше, чем за предыдущий аналогичный период. Доля карт "МИР" на территории Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ составляет 14%.

"В соответствии с законом о национальной платежной системе к 1 июля завершается работа по переводу на карты "МИР" работников бюджетной сферы. Сегодня почти все бюджетники получают зарплату на эту карту. Доля транзакций по ним превышает 12%. Средний чек по территории Волго-Вятки – 550 рублей, в Нижегородской области – 760 рублей. Большинство карт мир – бесконтактные", - отметила Павлова.

Она также добавила, что работают и кампусные карты "МИР". В настоящее время выпущены такие карты для Мордовского государственного университета, Нижегородского автотранспортного техникума, а с 1 сентября карты "МИР" будут выдаваться студентам ННГУ им. Лобачевского.

Напомним, работники бюджетной сферы, получающие выплаты на банковскую карту, должны перейти на карты "Мир" до 1 июля, а пенсионеры – по мере истечения срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.

СПРАВКА:
ВВГУ Банка России действует на территории Нижегородской, Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также в Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии и Чувашии.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph