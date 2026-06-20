Известный детский хирург Виктор Николайчук умер в Нижнем Новгороде Общество

Фото: "Бокал прессека"

18 июня ушел из жизни известный нижегородский детский хирург Виктор Николайчук, сообщил телеграм-канал «Бокал прессека». Медицине он посвятил более полувека.

Свою профессиональную деятельность Николайчук начал в детской городской клинической больнице № 1 Нижнего Новгорода, где работал с 1974 года. Более 40 лет он занимался детской хирургией.

В 1982 году Виктор Николайчук первым в СССР применил солкосерил в комплексной терапии некротического энтероколита у новорожденных. Этот подход позволил существенно снизить число осложнений и уровень летальности.

Годом позже он впервые в Нижегородской области освоил и внедрил диагностическую и лечебную лапароскопию у детей. Среди других направлений его работы были щадящие методы лечения острого гематогенного остеомиелита костей и бактериальной деструкции легких у детей.

Также Виктор Николайчук разработал новый способ кишечного шва при удалении дивертикула Меккеля.

За вклад в развитие медицины хирург был удостоен ряда профессиональных наград. В 2011 году он получил премию «Серебряный журавль» в номинации «Профессионал медицинского дела», а в 2013 году занял первое место в номинации «Детский хирург» Нижегородской народной медицинской премии.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Виктора Николайчука.