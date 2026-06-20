Нижегородские студенты стали амбассадорами Всероссийского проекта «Центры компетенций» Общество

Проект «Центры компетенций» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершил формирование команды амбассадоров 2026 года, в состав которой вошли 60 студентов — инициативные и вовлеченные участники проекта из 42 регионов, в том числе две представительницы Нижегородской области.

Командам «Центров компетенций», которые созданы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», предстоит популяризировать молодежные и общественно значимые инициативы, а также объединять усилия для их реализации.

В отличие от классического конкурсного отбора, университеты-партнеры проекта «Центры компетенций» самостоятельно выделили своих лидеров — студентов, которые уже зарекомендовали себя. Эти молодые люди доказали, что готовы не только масштабировать идеи и ценности проекта, но и брать на себя ответственность за продвижение молодежных инициатив развития страны на самом высоком уровне. Для вступления в команду им оставалось лишь заполнить заявку и подтвердить свои достижения.

«Мы сознательно доверили вузам право выдвигать амбассадоров, потому что никто лучше университетов не знает своих лидеров. Эти 60 студентов — не просто участники проекта, а наши официальные голоса в регионах. Они готовы масштабировать ценности центров компетенций и будущих центров новых возможностей, вдохновлять сверстников и показывать на личном примере, как диагностика „гибких навыков“ превращается в реальные возможности: стажировки, проекты, федеральную поддержку», — сказала заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

От Нижегородской области амбассадорами проекта «Центры компетенций» стали студентка первого курса Высшей школы перевода Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) им. Н. А. Добролюбова Анна Кузнецова и студентка третьего курса Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (НГТУ) им. Н.И. Лобачевского Екатерина Власова.

Анна Кузнецова — человек, который живет внеучебной жизнью университета, активно участвует в организации мероприятий и уверенно представляет НГЛУ на молодежных проектах самого высокого уровня — от региональных до международных.

В 2025 году Анна стала участницей таких ключевых событий, как Нижегородской студенческой премии «Молодец», III Всероссийского форума амбассадоров возможностей России в Тюмени, форума «Твой ход», слета Всемирного фестиваля молодежи, премии «Студент года» и других. В этом же году она победила в конкурсе «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты» и успешно реализовала проект «Городская школа амбассадоров возможностей России», а также вместе с командой под руководством директора Центра компетенций НГЛУ Ивана Ватутина участвовала в проекте «Марафон карьеры».

В 2026 году Анна продолжила активную деятельность: стала участником Дня российской науки в центре «Россия», 5-го сезона проекта «Лидеры Нижегородской области», программы стажировок в Правительстве Нижегородской области и других событий.

«Благодаря Центру компетенций студенты могут легко оценить свои надпрофессиональные навыки, пройти тестирование, а затем прокачать себя и стать ближе к заветной цели — будь то работа или реализация собственных инициатив», — сказала Анна Кузнецова.

Екатерина Власова — еще одна яркая представительница лидеров нового поколения. Она уверена, что активное участие в жизни университета и за его пределами — это не просто галочка в портфолио, а путь к себе.

«Для меня Центр компетенций стал не только площадкой для диагностики и усиления сильных сторон, но и личным навигатором в мире карьерных возможностей. Участвуя в различных молодежных проектах, я могу не только реализовать себя, но и первой узнавать о классных инициативах», — рассказала Екатерина Власова.

В этом году молодые люди смогут выбрать одно из трех ключевых направлений работы амбассадорской программы «Центров компетенций», каждое из которых открывает свою траекторию развития:

— «Голос проекта» — официальные спикеры на форумах, конференциях и партнерских мероприятиях. Они транслируют ценности Президентской платформы «Россия — страна возможностей», выступают перед абитуриентами и студентами, формируют вокруг «Центров компетенций» экспертное и доверительное поле, привлекают новых участников.

— «Мастер событий» — эта роль для тех, кому интересно создавать мероприятия с нуля. Мастер событий организует встречи, воркшопы, карьерные и досуговые мероприятия, отвечает за логистику и координацию. Кроме того, он занимается грантовой деятельностью, привлекая ресурсы для развития проектных событий.

— «Лицо в сети» — амбассадор, создающий визуальный и текстовый контент. Он помогает в ведении социальных сетей «Центров компетенций». Его задача — повышать узнаваемость проекта в интернет-пространстве, привлекать молодежь через современные форматы и делать диагностику «гибких навыков» популярной в студенческой среде.

«За активную амбассадорскую деятельность студенты, как и в прошлом году, смогут получать баллы программы развития „Другое Дело“, которые можно обменивать на призы. Исходя из количества набранных баллов амбассадоры Центров компетенций попадают в рейтинг, лидеры которого могут претендовать на более ценные вознаграждения, такие как поездки по стране и участие в крупных событиях федерального масштаба в качестве спикеров и экспертов», — сказала эксперт проекта «Центры компетенций» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» по работе с амбассадорами Виктория Королева.

Участников программы ждет насыщенная траектория роста: им предстоит брать на себя управленческие роли, помогать в запуске новых инициатив и выстраивать рабочие связи с командами по всей России, участвовать в выездных поездках, включаться в организацию ключевых событий проекта и работать на всероссийских площадках. Одно из главных поощрений, которое ожидает самых активных амбассадоров, — участие в образовательном форуме «Бирюса» в Красноярском крае с 23 по 27 июля, а также в окружном слете амбассадоров, который пройдет в Тюменской области осенью 2026 года.

Взаимодействие с проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволит самым активным амбассадорам в числе первых получать персональные рекомендации, доступ к обучающим курсам для уверенного старта в профессии и приглашения на стажировки на основе их профиля. Это превращает диагностику «гибких навыков» из простого тестирования в полноценный трек личностного и карьерного роста.

Фото: платформа «Россия – страна возможностей»