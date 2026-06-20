Синоптики прогнозируют до 35 мм осадков в Нижнем Новгороде за три дня

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Нижнем Новгороде на следующей неделе, следует из прогнозов погодных ресурсов.
Наиболее дождливыми днями, по предварительным данным, станут пятница, суббота и воскресенье. За этот период в городе может выпасть до 35 мм осадков при июньской норме в 73 мм. На текущей неделе самым дождливым днем оказался четверг, когда в Нижнем Новгороде выпало около 10 мм осадков.
В городском дептрансе сообщили, что за минувшую неделю с улиц города было откачано почти 4 тысячи кубометров воды.
В ведомстве отметили, что специалисты внимательно следят за прогнозом погоды. До начала дождей в местах традиционных подтоплений организуют дежурства водооткачивающей техники и дорожных рабочих, чтобы оперативно проводить откачку воды и прочистку дождеприемных колодцев.
Кроме того, в период осадков на особом контроле находятся водоотводные каналы и лотки, состояние которых регулярно проверяется. В департаменте добавили, что при одномоментном выпадении большого объема осадков возможно локальное скопление воды, однако в течение непродолжительного времени она уходит в ливневую канализацию или откачивается с помощью спецтехники.
Параллельно продолжается контроль за состоянием склонов, подверженных оползневым процессам.
Ранее мы рассказывали о погоде в наступившие выходные, 20−21 июня. По прогнозу, ожидаются небольшие дожди и до +21 градуса.
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