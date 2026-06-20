525 студентов смогут заселиться в общежитие №1 ННГАСУ после ремонта Общество

Фото: пресс-служба ННГАСУ

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет проведет выборочный капремонт общежития № 1 на улице Гоголя в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На работы в 2026 году планируется направить почти 100 млн рублей. Ремонт начнется в середине третьего квартала и, как ожидается, завершится до конца года.

После модернизации количество жилых комнат в общежитии увеличится с 92 до 165. Проживать там смогут 525 человек. Расширение номерного фонда станет возможным за счет переоборудования и модернизации непрофильных помещений.

Проект также предусматривает ремонт кухонь на каждом этаже с заменой газовых плит на электрические, создание коворкингов в помещениях для индивидуальных занятий и обустройство душевых комнат на каждом этаже.

На время проведения работ студентов, проживающих в общежитии № 1, разместят в других общежитиях университета.

Это уже второй проект по обновлению студенческих общежитий ННГАСУ в рамках федеральной программы. В марте 2025 года начался капремонт общежития № 2 в Корейском переулке стоимостью около 160 млн рублей. После завершения работ студенты смогут заселиться в обновленное здание к началу 2026/27 учебного года.

Ранее НИА «Нижний Новгород» рассказывало, что студенты-реставраторы восстановят двери старинного училища.