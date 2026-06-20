Нижегородский аэропорт «Чкалов» работает по согласованию 20 июня Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани 20 июня.

Как сообщили в Росавиации, в связи с этим возможны корректировки в расписании полетов.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержаны шесть рейсов.