Нижегородский аэропорт «Чкалов» работает по согласованию 20 июня

Нижегородский аэропорт имени Чкалова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани 20 июня.
Как сообщили в Росавиации, в связи с этим возможны корректировки в расписании полетов.
В ведомстве подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержаны шесть рейсов.
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