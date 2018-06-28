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Бизнес

"Нам, кому предстоит работать над цифровизацией банковской системы, важно услышать задачи из первых уст", - Михаил Гапонов

29 июня 2018 19:03  [56] Бизнес
Михаил Гапонов

Михаил Гапонов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Нам, кому предстоит практически работать над цифровизацией банковской системы, важно услышать поставленные задачи из первых уст", - заявил журналистам заместитель председателя совета Ассоциации банков России, председатель правления КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов после расширенного заседания совета, которое состоялось в Нижегородской области 29 июня 2018 года.

"Смысл сегодняшнего заседания совета в том, что мы из уст человека, который отвечает за работу по цифровизации экономики в масштабе государства (заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова – прим. НИА "Нижний Новгород"), услышали совершенно понятные, ясные, четкие задачи, сроки, постановку вопроса и предложения по методам решения. Вообще, сегодня здесь были люди, которые отвечают за эту проблему и на уровне исполнения, разработки конкретных инструкций, обеспечения деятельности, и на уровне Законодательного оформления. Я имею в виду Анатолия Геннадьевича Аксакова как председателя комитета Госдумы по финансовому рынку", - отметил Гапонов.

"Доклады не вызывали вопросов, не требовали дополнительных пояснений. Для нас, кому предстоит работать над цифровизацией банковской системы практически, очень важно услышать из первых уст четко поставленную задачу. А дальше начинается работа, хотя и сейчас многое уже сделано, и в то время как уровень цифровизации в среднем по стране составляет 4%, в Нижегородской области это 10%", - добавил он.

Напомним, согласно плану ЦБ, все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов.

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