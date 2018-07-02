"Системного кризиса на российском туристском рынке нет", - Олег Сафонов Общество

Олег Сафонов Фото: Ростуризм

Ростуризм отрицает наличие системного кризиса на российском туристском рынке. Заявление руководителя Ростуризма Олега Сафонова размещено на сайте ведомства 4 июля 2018 года.

"Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений. Системного кризиса на российском туристском рынке нет", - говорится в заявлении.

По словам Сафонова, на базе ассоциации "Турпомощь" созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей. В соответствии с требованиям законодательства туроператорами застрахована гражданская ответственность перед туристами (общая сумма страхового покрытия на сегодняшний день составляет 22 млрд рублей). Таким образом, потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме.

В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора "Натали Турс" составляет 156,4 млн рублей (150,5 млн рублей общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5,9 млн рублей размещено в фондах персональной ответственности туроператора). Размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности компании DSBW-TOURS составляет 50 млн рублей, размер фонда персональной ответственности данного туроператора составляет порядка 700 тысяч рублей.

В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. По данным ведомства, уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в России на сегодняшний день высокий. "Граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых", - считает глава Ростуризма. При этом Ростуризм настоятельно рекомендует придерживаться опубликованных на сайте ведомства правил, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке тура.

Напомним, ООО "Панорама Тур" (торговая марка "Натали Турс") сообщила об аннулировании путевок с 4 июля. По заявлению компании, "в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО "Панорама Тур" не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время".