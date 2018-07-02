"Мест в гостиницах достаточно, и все болельщики находят свободные места", - Максим Черкасов Экономика

Максим Черкасов Фото: Столица Нижний

Выручка продавцов товаров НХП в Нижнем Новгороде за период Чемпионата мира по футболу выросла до пяти раз. Об этом министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил журналистам 6 июля 2018 года.



По его словам, с начала турнира значительно увеличилась выручка торговых точек и магазинов, которые реализуют товары народных художественных промыслов. В некоторых магазинах, расположенных в центре города, увеличение составило более чем в пять раз.



Что касается выручки кафе и ресторанов, то их выручка на центральных улицах, в частности Большой Покровской и Рождественской, также выросла от трех до пяти раз. Средний чек увеличился на 10%.



Загрузка гостиниц и мест размещения в Нижнем Новгороде в среднем составляет порядка 70%. "Это говорит о том, что мест в гостиницах достаточно, и все болельщики находят свободные места", - отметил Черкасов.



При этом министр затруднился назвать абсолютные цифры выросших показателей. "Таких итогов мы пока не подводили, даже предварительно мы говорим только о тех значениях, которые максимально видны. Пока это информация не статистическая, это информация аналитических агентств, ассоциаций, чтобы нам примерно понимать, что происходит", - заключил Максим Черкасов.



Напомним, Нижегородская область рассчитывает получить экономический эффект от Чемпионата мира по футболу 2018 года на уровне 1% от размера внутреннего регионального продукта. Как отмечал врио губернатора региона Глеб Никитин, только индустрия общественного питания и индустрия размещения получат дополнительный доход в 6-7 млрд рублей.