"Футбольные команды к концу 40-х годов были во всех уважающих себя райцентрах Нижегородской губернии", - Борис Пудалов Спорт

Борис Пудалов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Футбольные команды к концу 40-х годов XX века были во всех уважающих себя райцентрах Нижегородской губернии", - рассказал журналистам руководитель комитета по делам архивов региона Борис Пудалов 9 июля 2018 года.



Пресс-конференция была посвящена истории нижегородского футбола. Пудалов напомнил, что в 1911 году в Нижнем Новгороде был зарегистрирован устав Нижегородского спортивного клуба, где было отдельно прописано, что одна из его задач – развитие футбола. "Во исполнение этого устава в уездах нижегородской губернии создавались команды", - отметил Пудалов.



"Советский период стал временем официальной государственной поддержки футбола. Принято говорить, что Нижегородская губерния – нефутбольная, но в течение 20-х и первой половины 30-х годов футбол здесь был наиболее массовым видом спорта. После этого преимущественно начали развиваться зимние виды спорта, и футбол постепенно начал уходить", - рассказал руководитель комитета.



Однако, по его словам, к концу 40-х годов футбольные матчи все еще проходили во всех районах Горьковской области. "В каждом уважающем себя райцентре обязательно были футбольные команды. В те времена массовых развлечений было не так много, поэтому на игры люди приходили с удовольствием. Правда, уже с конца 40-х годов начал развиваться хоккей, и он вытеснил футбол в нашем регионе с его передовых позиций", - отметил Борис Пудалов.



Он также добавил, что власти региона в то время все же уделяли внимание развитию футбола, стадионы строились, однако их класс был ниже, чем требовалось для выхода в большой спорт.