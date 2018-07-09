Андрей Базылевич: "Скоро весь мир будет ходить в кроссовках" Бизнес

Андрей Базылевич Фото: из личного арива

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Любовь к спорту и активному образу жителей современных мегаполисов неуклонно влияет и на повседневный стиль нашей одежды. Страсть к кедам и кроссовкам давно вышла за рамки молодежных пристрастий. Нижегородский предприниматель Андрей Базылевич уверен, что это только начало, и победное шествие кроссовок прямиком в наши гардеробы будет все более массовым и настойчивым.

Андрей более восьми лет развивает собственный бизнес по торговле удобной городской обувью. Его магазин KINK store в центре Нижнего Новгорода всегда имеет своих покупателей. Молодой предприниматель поделился своими наблюдениями и рассказал НИА "Нижний Новгород" о необычном подходе к организации собственного дела.

- Андрей, в молодежном сленге kink означает яркий, необычный, интересный, причуда или каприз. С какой идеей вы пришли в бизнес по продаже спортивной обуви? С чего начинали?

- Восемь лет назад я начинал с продажи скейтбордов, сноубордов. Сначала я сам увлекался этим спортом, а потом открыл скейтшоп. Постепенно все это переросло в магазин кроссовок и кед, потому что на тот момент уже было понятно, куда движется индустрия моды, и что покупают больше всего.

- Как вы открыли свою нишу? Почему именно спортивная обувь?

- На самом деле сегодня кроссовки и кеды бывают уже не только спортивными. Сейчас спортивная обувь – специализированная, именно для занятий конкретными видами спорта. А в KINK store мы предлагаем городские модели – для прогулок, для жизни. Я открыл этот бизнес в 19 лет, можно сказать, почти сразу после школы. Признаюсь: я не проводил никаких специальных исследований, а действовал интуитивно, и это сработало. Все дело в том, что я занимался тем, что сам любил и во что сам верил. Думаю, в этом и есть настоящий секрет успеха: нужно делать то, что по-настоящему тебя увлекает. Если ты изначально настроен только на извлечение прибыли, то такой бизнес не "полетит".

- А конкурентов изучали? Вас не пугала конкуренция?

- Восемь лет назад их было очень мало. Сейчас конкурентов достаточное количество, но это не мешает нам успешно работать. Всех конкурентов я знаю, открываются новые магазины – я хожу, изучаю ассортимент, их методы продаж и атмосферу в коллективе.

- Как влияет отношение продавца к своему товару? У вас свой подход к персоналу?

- Да, очень влияет. В работе я окружаю себя людьми, которые со мной на одной волне. Каждого человека, кто хочет работать в KINK store, я собеседую и смотрю лично. Очень важно, чтобы человеку это было интересно, чтобы он хотел работать именно здесь. А не просто "я хочу работать продавцом". И уже в личном общении я понимаю, считываю – мой человек или не мой. А затем я сам провожу обучение. У меня есть специальная инструкция, которую я сам разработал и все эти годы дополняю. Там до мелочей все прописано, но с юмором и по-доброму. Что-то подобное есть у компании Apple, она у них вроде бы называется "библия", и ее нельзя нигде найти, то есть она суперзасекречена и доступна только сотрудникам магазинов Apple. Там прописаны все нюансы, как общаться с людьми и прочее. У нас в KINK store тоже есть такое ноу-хау. Когда я беру на работу сотрудников, я стараюсь делать так, чтобы это была команда, чтобы они стали друзьями.

Еще один момент. Мы не ставим своим продавцам никаких планов продаж, не вовлекаем их в гонку за прибылью. Поэтому в KINK store с покупателем всегда поговорят, пообщаются, дадут хороший совет. И ничего не будут навязывать. Для меня такое общение и уважительное отношение к клиенту принципиальный момент, и наши покупатели это чувствуют.

Мы дорожим своей командой. И даже если люди потом вырастают как специалисты и уходят, чтобы развиваться где-то дальше, мы продолжаем дружить, они и нам помогают, когда это нужно.

- Каким еще моментам вы уделяете особое внимание?

- Все, что мы делаем, мы стараемся делать качественно. У нас одни из самых качественных в России фотографий. Мало кто так снимает для своих интернет-площадок и соцсетей. Многие просто берут фотографии из интернета. Мы же всегда делаем фото сами. Мы снимаем lookbook, это когда человек надевает обувь, и его фотографируют на улице. KINK store поддерживает многие танцевальные и спортивные мероприятия, соревнования, чемпионаты в Нижнем Новгороде.

Отдельная история – ассортимент. Он у нас постоянно растет, ничего не повторяется. Наши ребята-продавцы очень хорошо разбираются в моделях, размерах, материалах. У нас наработанные связи с ведущими производителями. Никаких подделок, только настоящие, серьезные бренды. Те, кто разрабатывает качественную обувь, - Reebok, Nike, Asics, New Balance, Air Jordan и другие. Заказы на модельный ряд такие компании принимают заранее – за год до того, как модель сойдет с конвейера. Они уже заранее знают, что мы будем носить через год, предсказывают и формируют предпочтения покупателей. Пару раз я не верил этим прогнозам, а потом жалел. Потому что люди начинали приходить и спрашивать именно эти модели, в которые я не поверил год назад. Это интересный бизнес, мы работаем с будущим.

- Вам удалось создать особую атмосферу в своем бизнесе, сделать сотрудников своими единомышленниками. Меж тем, многие предприниматели жалуются, что внешняя среда в России неблагоприятна для малого бизнеса, они постоянно чувствуют давление, жалуются на необоснованные требования проверяющих органов. Вы тоже сталкиваетесь с такими трудностями?

- Вы удивитесь, но никаких особенных, непреодолимых сложностей на своем пути бизнесмена я не встретил. Возможно, это потому, что я ко всему отношусь по принципу: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее". Если что-то и было, то когда ты это преодолеваешь, для тебя это потом кажется мелочью. Ты смотришь вперед и идешь дальше. Я всегда был организатором, старался что-то создать - это моя природа. И всегда считал, что многое зависит от наших мыслей, от настроя.

Мне многие знакомые предприниматели жалуются, что все плохо, продаж нет, цены у поставщиков растут. Мы тоже замечаем изменения и колебания рынка и экономики. Но работаем успешно. По моему мнению, если человек в своей голове допускает, что есть кризис, то кризис появляется. А я просто не допускаю, и у меня его нет. Я стараюсь радоваться и быть благодарным каждому дню за то, что у меня есть, что у меня лучшая команда и такой хороший магазин. Я делаю все по совести, все по-честному. Вот уже восемь лет это работает. В партнерах, с которыми я работаю, я ищу совпадения взглядов и мироощущения с моими. Например, поэтому я работаю именно с Альфа-Банком.

- Как вы определили, что Альфа-Банк – подходящий банк?

- Я сотрудничал с разными банками, потому что бизнесу постоянно были нужны то кредиты, то банковские гарантии. Альфа-Банк – единственный, где все проходило гладко и выдавалось быстро и безо всяких проблем. В других банках отношение к малому бизнесу было потребительское, ставились дополнительные условия и требования. В "Альфе" я такого не вижу. У них постоянно проходят семинары, опросы на тему того, чем банк может быть полезен, то есть видно, что банк хочет помогать, интересуется мнением клиентов. Например, в прошлом году Игорь Манн приезжал, банк приглашал на форум своих клиентов-предпринимателей, было интересно, хотя я многое знаю или уже читал.

В "Альфе" я неоднократно брал кредиты на пополнение товарного оборота, оказалось, что это совсем несложно. А в прошлом году я взял кредит и снял это новое большое помещение под магазин на Пискунова, 21. Эта площадка идеально нам подошла по всем параметрам, хотя все агенты по недвижимости говорили, что я не смогу найти подобное в центре города.

- То есть вы цените в партнере – например, в банке - открытость и дружелюбие?

- Да, но не это главное. Альфа-Банк готов помогать, но ничего не навязывает. Мне это нравится, потому что мы именно такой подход используем в своем бизнесе.

- Давайте вернемся к теме моды и стиля жизни. Любопытно, изменился ли как-то модельный ряд кроссовок за эти восемь лет? Или даже не модельный ряд, а, может быть, подход к использованию кроссовок?

- Конечно. Скоро вообще все будут ходить в кроссовках. Во всем мире. Даже корпорации с их дресс-кодом начинают переходить на такую обувь. Уже многие high-fashion бренды начали делать кроссовки, кеды, потому что они понимают, куда все движется. Сейчас есть такая мода, что верх образа – классика, а низ – кроссовки. Например, костюм или платье с кроссовками. Есть исследования на эту тему, и крупные корпорации, Adidas и Nike, уже сказали, когда это произойдет. К 2020 году все будут ходить в кроссовках. За границей уже все в них ходят.

- А вы сами всегда в кроссовках?

- Да. У меня даже костюма нет. Я никогда не надевал ни костюм, ни туфли.

- Андрей, вы себя видите всегда в России? Поехали бы развивать бизнес за границу?

- Нет, я вообще никуда не собираюсь. Я понимаю, что такое Россия, какая у нее история и какое огромное благо, что я тут родился. Это большая, сильная, светлая страна. У нас здесь все есть и многого можно добиться, если хочешь сам и любишь свое дело.

- Если бы вы сейчас вернулись на восемь лет назад, то открыли бы бизнес? Очень часто люди говорят, что не стали бы через это еще раз проходить.

- Конечно. Я не нажил никаких страхов и переживаний за эти восемь лет.

- Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает свой бизнес?

- Заниматься им только с удовольствием. Не ставить деньги на первое место, потому что деньги – это не цель, а средство. Ты их получаешь и куда-то направляешь, делаешь что-то хорошее для мира, для людей. В этом и есть суть бизнеса, по большому счету.