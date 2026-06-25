«Мы вас удивим»: Злата Колотвина — о первом VK Fest в Нижнем Новгороде Культура и отдых

11 июля Нижний Новгород впервые примет VK Fest (0+) — один из крупнейших городских фестивалей страны, который ежегодно собирает десятки тысяч гостей. Почему выбор организаторов пал именно на столицу Приволжья, может ли город стать постоянной площадкой фестиваля, как формируется программа, что делают для безопасности гостей и почему VK Fest давно перестал быть мероприятием только для подростков? Об этом в интервью НИА «Нижний Новгород» рассказала исполнительный директор фестиваля Злата Колотвина.

— Злата, насколько неожиданным для команды стало решение проводить фестиваль у нас? После переноса мероприятия в Сириусе рассматривались ли другие города? Почему выбор пал на Нижний?

— Привезти VK Fest в Нижний Новгород было нашей давней мечтой. Я вам честно скажу: я лично влюблена в ваш город. Архитектура, история, Волга, эти невероятные закаты — все это завораживает.

Еще у вас потрясающие люди: классные, современные, прогрессивная молодежь, которая любит музыку и умеет по-настоящему отдыхать.

— Как вообще организаторы решают, куда поедете в этот раз? Анализируете аудиторию VK, туристический поток, опыт проведения крупных мероприятий или что-то еще?

— Новые города выбираем по нескольким критериям. В первую очередь смотрим на интерес со стороны аудитории — насколько активно местное комьюнити и какой отклик получаем. Каждый год мы спрашиваем наших пользователей — друзья, где бы вы хотели видеть нас в следующем году? И анализируем самые популярные ответы.

Плюс оцениваем технические возможности: площадка должна быть готова принять десятки тысяч гостей, обеспечить безопасность, подходить по инфраструктуре для сцен, фудкорта и всех наших активностей.

Для нас важно, чтобы фестиваль становился частью городской жизни и откликался местной аудитории. Поэтому при подготовке к новому региону мы изучаем город, его историю и особенности, общаемся с местными жителями и стараемся понять его культурный контекст.

— Обычно запуск фестиваля в новом городе требует длительной подготовки (поправьте, если это не так). Насколько сложно было встроить Нижний Новгород в маршрут вашего фестиваля за относительно короткий срок?

— Да, обычно запуск в новом городе требует времени: согласования, поиск площадки, адаптация инфраструктуры. Но здесь все сложилось настолько органично, что мы восприняли это не как сложность. Стрелка оказалась идеальной площадкой для нашего формата — красивое и знаковое место, большая территория. Плюс мы уже бывали у вас, привозили VK Лекторий, так что мы уже ребята подготовленные.

— Нижний Новгород в последние годы стал одной из главных площадок для крупных фестивалей. Можно ли сказать, что проведение VK Fest здесь — это вызов?

— Конечно, в Нижнем Новгороде каждый день что-то происходит — от модных ивентов до IT-конференций, так что публика здесь изрядно искушенная. Но мы привозим действительно больших артистов, модных инфлюенсеров, готовим насыщенную программу лектория и множество других активностей. Мы еще точно вас удивим.

— Может ли Нижний Новгород стать постоянной площадкой VK Fest или пока речь идет только о разовом проведении?

— Пока рано говорить об этом. Давайте сначала первый фестиваль проведем (улыбнулась. — Прим. ред.).

Когда-то мы поставили себе цель — показать наш фестиваль как можно большему количеству жителей нашей страны. И с тех пор успели побывать во Владивостоке, Уфе, Красноярске, Новосибирске, Сочи, Казани и Челябинске. Надеемся продолжить охватывать фестивалем другие города.

— Многие воспринимают VK Fest как фестиваль для подростков. Насколько это соответствует действительности? Кто сегодня типичный посетитель фестиваля?

— Это мультиформатный фестиваль без возрастных ограничений. Наша аудитория действительно очень разная: кто-то приходит ради музыки, кто-то — ради блогеров, технологий, игр, спорта, лекций или семейных зон.

За 11 лет вместе с нами выросли и гости фестиваля: многие теперь приходят уже семьями, с детьми, а параллельно появляется новая аудитория, которой важны тренды, новые артисты и форматы. Мы стараемся делать программу настолько разнообразной, чтобы каждый — и подросток, и родители, и даже бабушки с дедушками — нашёл что-то своё. А если говорить на языке цифр, преобладающий процент аудитории — это молодые семьи с детьми и без. Средний возраст нашего посетителя — 27 лет.

— Что сегодня важнее для аудитории: музыкальная программа или возможность встретиться с блогерами и другими известными людьми?

— Мне кажется, что не нужно балансировать программу за человека. Повторюсь, что VK Fest мультиформатный по своей природе, и только зрителю решать, какой баланс найти для себя.

Кто-то приходит ради концертов, кто-то — ради встреч с блогерами, кто-то хочет провести день в зоне игр, на лекциях, в спорте или на семейных активностях.

Наша задача — создать пространство, где каждый может собрать свой собственный маршрут.

— Как происходит отбор артистов?

— При выборе артистов мы ориентируемся на пожелания зрителей и смотрим на лидеров чартов VK Музыки. Каждый из выступающих — самый прослушиваемый исполнитель и самый любимый среди аудитории фестиваля.

Важно отметить, что кроме известных коллективов, мы подмечаем новые таланты и даем возможность молодым музыкантам проявить себя на большой сцене. VK Fest — это всегда отражение вкусов нашей аудитории, и нам особенно интересно наблюдать, как они меняются.

— Фестивали — это большое скопление людей. На таких мероприятиях важна безопасность. Как она обеспечивается?

— Безопасность и комфорт гостей — наш главный приоритет. Перед началом застройки и перед открытием фестиваля мы проводим полную проверку территории вместе со службами безопасности.

Попасть на территорию фестиваля во время его проведения можно только через специально оборудованные пропускные пункты с металлоискателями. Также во время фестиваля дежурят специально обученные волонтеры — они помогают с навигацией, встречают гостей и готовы быстро помочь в любой ситуации.

— Ожидаются десятки тысяч гостей. Как организаторы готовятся к нештатным ситуациям: сильному дождю, образованию очередей, необходимости оперативно перенаправить потоки людей? Есть ли у организаторов сценарии на такие случаи?

— За годы работы фестиваля мы научились быстро и слаженно реагировать на разные ситуации. У каждой площадки есть свой ответственный, который чётко знает свои задачи. Также есть главный штаб, который следит за всеми процессами: если что-то идёт не так, команда об этом знает и может максимально быстро скорректировать ситуацию.

Кроме того, мы заранее проговариваем с партнёрами сценарии на разные случаи. Для нас важно, чтобы гости чувствовали себя комфортно и безопасно на протяжении всего дня.

— А что с доступной средой? Маломобильные люди смогут посетить фестиваль? Какие удобства предусмотрены?

— Мы адаптируем пространство фестиваля для гостей с особенностями здоровья. Для маломобильных посетителей строим подиумы у сцен и пандусы там, где это необходимо.

— Лектории — это важная часть фестиваля или своего рода бонус? Почему гостям не стоит проходить мимо этой части программы? Будет ли там интересно детям или это чисто взрослая история?

— Лекторий является важной частью фестиваля. VK Fest — это громко, ярко, много людей, а лекторий становится зоной, где можно немного замедлиться, спокойно провести время, послушать интересных спикеров и узнать что-то новое для себя.

Программа лектория всегда насыщенная: мы приглашаем спикеров из разных сфер — творчества, бизнеса, спорта, фэшн, блогинга и других направлений. Нам важно, чтобы каждому гостю фестиваля захотелось зайти на сессию.

— Фестиваль длится один день. Дайте совет, как распланировать поход на фестиваль, чтобы потом не пожалеть, что что-то не успел? Как спланировать поход на фестиваль?

— Мой главный совет — подготовить маршрут заранее. Посмотрите расписание, отметьте артистов, спикеров и активности, которые точно хотите увидеть. Так вы не устанете и получите максимум впечатлений.

В приложении VK Fest это можно сделать очень легко: там есть интерактивная карта, можно посмотреть все активности, построить маршрут между локациями и составить персональное расписание.

И, конечно, важно одеваться по погоде. Фестиваль проходит на открытом воздухе, поэтому солнце, ветер или дождь могут доставить неудобства, если к ним не подготовиться.

— Хотелось бы понять масштаб фестиваля. Можете сказать, сколько людей трудятся над его проведением? Сколько дней уходит на создание «города в городе»? Сколько тонн техники привозится?

— Монтаж «города» занимает больше недели. Немного меньше — его демонтаж. Что касается коллектива: это огромный механизм. У нас большая команда настоящих профессионалов, влюбленных в свою работу.

Со многими из них мы вместе уже много лет, но кто-то присоединился недавно. Все мы — люди с горящими глазами, которые стараются сделать для вас классный фестиваль.

Еще над созданием «города» трудятся программные участники. Это представители бизнеса, культурных организаций, спортивных клубов, которые готовят для гостей свою развлекательную программу. И, конечно, у нас есть волонтеры. Это заряженные ребята, фанаты фестиваля, которые помогают на навигации, встречают гостей, работают в зонах активностей. Они проходят специальное обучение, чтобы быть готовыми к любой ситуации: от потерявшегося на площадке ребенка до организации движения на фестивале.

— Стрелка — одно из самых популярных общественных пространств Нижнего Новгорода. Как организаторы работают с площадкой после фестиваля? Предусмотрены ли мероприятия по восстановлению территории, если она пострадает из-за большой посещаемости?

— Для нас важно не только провести фестиваль, но и бережно отнестись к площадке. Поэтому ещё на этапе подготовки мы стараемся минимизировать возможное воздействие на территорию: защищаем растения, газоны и другие элементы благоустройства там, где это необходимо.

После завершения фестиваля проводится уборка и восстановление площадки. Если территория всё же получает какой-то урон из-за большой посещаемости, мы приводим ее в исходное состояние: при необходимости восстанавливаем газон, перебираем песок на пляжных участках, очищаем территорию от мусора, подсыпаем покрытие и выполняем другие работы по благоустройству.

Наша задача — сделать так, чтобы площадка оставалась такой же комфортной и красивой для жителей города, как и до фестиваля.

— Что станет для вас главным показателем успеха фестиваля в Нижнем?

— Для нас особое значение имеют эмоции, которые испытывают наши гости. Цель — создать для каждого посетителя яркий, запоминающийся праздник, чтобы каждый зритель ушел с вдохновением и радостью.