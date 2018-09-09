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Политика

"Работа Глеба Никитина с первых дней его прихода в регион является системной и целевой", - Евгений Лебедев

10 сентября 2018 13:31  [184] Политика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Убедительная победа Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области стала закономерным итогом избирательной кампании", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, комментируя предварительные итоги выборов губернатора области, которые прошли 9 сентября 2018 года.

"Важно отметить, что с первых дней, когда Глеб Никитин возглавил регион, его работа является системной и целевой. В каждом вопросе он доходит до сути, разбираясь в причинно-следственной связи. А это необходимое качество для политика, который возглавляет регион. Многие сразу обратили внимание, что он работает не под выборы, не ради рейтинга, а делает все для того, чтобы найти новые эффективные пути дальнейшего развития области", - обратил внимание спикер ЗС НО.

Евгений Лебедев также выразил уверенность, что нижегородцы проголосовали за Стратегию развития Нижегородской области, которую предложил Глеб Никитин. "Лично мне в этом документе импонирует следующее. Это не просто план или программа, которые даны сверху для исполнения. Проект стратегии формировали при непосредственном участии жителей региона", - отметил он.

Лебедев напомнил, что он выступал на мероприятиях по обсуждению Стратегии. "Я видел людей, у которых горят глаза, которые спорят и дискутируют. Именно так на современном этапе нужно определять, как будут развиваться промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера и другие жизненно важные направления. Кроме того, Стратегия – это живой документ, и жители региона будут участвовать в ее реализации на практике", - подчеркнул председатель Заксобрания.

Он также рассказал, что после выборов в регионе предстоит большой объем работы. "В самое ближайшее время депутаты Законодательного Собрания вместе с региональным правительством приступят к рассмотрению главного финансового документа – бюджета Нижегородской области на следующий год. Мы обсуждаем различные проекты законов, думаем, как повысить качество их исполнения, смотрим, какие есть проблемные вопросы. Главное в том, что наша совместная деятельность основана на принципах соработничества, когда есть общая цель – повышение качества жизни жителей региона", - заключил Евгений Лебедев.

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.

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