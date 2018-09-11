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Политика

"Отказ от пенсионной реформы в 90-е годы привел к политической проблеме", - Евгений Семенов

12 сентября 2018 19:35  [528] Политика
Евгений Семенов

Евгений Семенов

"Отказ от пенсионной реформы в 90-е годы привел к политической проблеме", - сказал член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов.

"Негативная реакция общества на проведение пенсионной реформы абсолютно предсказуемая, но этот шаг однозначно необходим. Избежать или бесконечно откладывать эту реформу можно, но это создаст повышенные риски, и с каждым годом эти риски будут увеличиваться для людей и для общества в целом", - добавил он.

"Такую ситуацию Россия уже проходила. В своё время проблемы экономического развития в Советском Союзе многими аналитиками прогнозировались, но политическая власть 70-е и 80-е годы XX века предпочитала игнорировать эти риски и предпочитала откладывать решение этой экономически сложной проблемы. В конечном итоге это закончилось тем, что в 90-е годы экономическая проблема стала политической - рухнула не только экономика станы, но исчезла и сама страна", - подчеркнул специалист.

"Сегодняшнее решение возникающей экономической проблемы - это решение тех самых рисков, которые могут возникнуть через 10−15 лет и превратиться в политический гигантский коллапс для страны. Поэтому, учитывая прошлый опыт и понимая все сложившиеся обстоятельства, эта пенсионная реформа была необходима. Если не проводить реформу сейчас, то она затронет не только пенсионеров через 15 лет, а абсолютно всех граждан, и страна скажет "до свидания" мировому сообществу", - подытожил он.

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