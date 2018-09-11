Последние новости рубрики Спорт
19 сентября 2018 10:06  [92] Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счётом 2:4
18 сентября 2018 13:05  [271] Администрация Дзержинска Нижегородской области рассчитывает открыть бассейн в СДЮСШОР в октябре
16 сентября 2018 14:45  [1438] ФК "Нижний Новгород" на выезде проиграл воронежскому "Факелу"
15 сентября 2018 11:04  [257] Соревнования юных велосипедистов пройдут в нижегородском парке "Швейцария" 16 сентября
14 сентября 2018 17:08  [476] Более 2 тыс человек намерены участвовать в экстремальном забеге "Стальной характер" в Нижегородской области
14 сентября 2018 13:09  [197] Проектирование спорткомплекса по художественной гимнастике в Заволжье начнется в ближайшее время
14 сентября 2018 10:12  [228] Глеб Никитин поздравил нижегородских гимнасток Дину и Арину Авериных с золотом на Чемпионате мира
13 сентября 2018 16:17  [205] Курсы каратэ для пенсионеров открылись в Нижнем Новгороде
13 сентября 2018 13:47  [1681] Жители Дзержинска Нижегородской области примут участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации – 2018" 15 сентября
13 сентября 2018 09:45  [1522] Суд оштрафовал двух жителей Нижегородской области за нарушения порядка в день матча Россия-Сербия
Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счётом 2:4

19 сентября 2018 10:06  [92] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче 18 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

На 40-й секунде нападающий "Ак Барса" Артём Михеев забросил первую шайбу, на 19-й минуте хозяева сравняли счёт с помощью удавшейся атаки Даниила Ильина, но сразу же Станислав Галиев организовал контратаку и завершил её броском в верхний угол. В третьем периоде Галиев забил ещё раз, доведя счёт до 1:3. После этого игрок "Торпедо" Энди Миле сократил разрыв, но точку во встрече поставил Алексей Потапов, поразив пустые ворота хозяев. Итог матча - 2:4.

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски отметил, что это была "тяжелая игра против хорошего соперника". "Все ребята старались, были хороший настрой и самоотдача. После матча сказал игрокам, что если и дальше будем так играть, то будем побеждать. Надо было забросить вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления соперника, но не получилось. Тем не менее, бились до конца", - прокомментировал он матч.

21 сентября "Торпедо" встретится на домашнем льду с магнитогорским "Металлургом".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph