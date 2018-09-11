Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счётом 2:4 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче 18 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

На 40-й секунде нападающий "Ак Барса" Артём Михеев забросил первую шайбу, на 19-й минуте хозяева сравняли счёт с помощью удавшейся атаки Даниила Ильина, но сразу же Станислав Галиев организовал контратаку и завершил её броском в верхний угол. В третьем периоде Галиев забил ещё раз, доведя счёт до 1:3. После этого игрок "Торпедо" Энди Миле сократил разрыв, но точку во встрече поставил Алексей Потапов, поразив пустые ворота хозяев. Итог матча - 2:4.

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски отметил, что это была "тяжелая игра против хорошего соперника". "Все ребята старались, были хороший настрой и самоотдача. После матча сказал игрокам, что если и дальше будем так играть, то будем побеждать. Надо было забросить вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления соперника, но не получилось. Тем не менее, бились до конца", - прокомментировал он матч.

21 сентября "Торпедо" встретится на домашнем льду с магнитогорским "Металлургом".