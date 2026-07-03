Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
03 июля 2026 16:21
В ХК «Торпедо» рассказали, когда команда переедет на «Volga Арену»
03 июля 2026 12:49
Инсайдер Карпов: ФК «Пари НН» вернет прежнее название
02 июля 2026 18:43
Нападающий Владислав Сарвели пополнил состав ФК «Пари НН»
02 июля 2026 15:58
Эксклюзив
Почему строительство «Volga Арены» подорожало на 2,3 млрд рублей
02 июля 2026 12:33
Эксклюзив
Центр ракеточных видов спорта построят на улице Ванеева в Нижнем Новгороде
01 июля 2026 13:27
Экс-торпедовец Никита Артамонов проведет сезон в аренде в «Северстали»
01 июля 2026 12:02
Геннадий Гарагуля покинул пост главного тренера ПКМФ «Торпедо»
30 июня 2026 16:05
Два шахматных турнира провел в Нижнем Новгороде сенатор РФ Сергей Карякин
30 июня 2026 14:56
Проект «НашСтадион» реализуют с помощью «Карты жителя Нижегородской области»
29 июня 2026 19:19
Альберт Логинов вошел в тренерский штаб нижегородского «Торпедо»
Спорт

В ХК «Торпедо» рассказали, когда команда переедет на «Volga Арену»

03 июля 2026 16:21 Спорт
В ХК «Торпедо» рассказали, когда команда переедет на «Volga Арену»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» рассчитывает начать работу на новой «Volga Арене» уже в августе 2026 года. Об этом генеральный директор клуба Евгений Забуга рассказал в эфире программы «Хоккейный разговор» (18+).

По его словам, сейчас на арене продолжается подготовка к эксплуатации. В спортивный блок завозят тренажеры, оборудование для столовой и другое необходимое оснащение.

«Мы очень надеемся, что уже в августе этого года там пройдут тестовые матчи. Без них невозможно инспектирование со стороны КХЛ и допуск спортсооружения к проведению матчей чемпионата», — сказал Забуга.

Он добавил, что после углубленного медицинского обследования команда отправится на двухнедельный предсезонный сбор в Нижегородскую область. В клубе рассчитывают, что к середине августа хоккеисты уже смогут пользоваться новой ареной и ее инфраструктурой.

При этом руководитель напомнил, что «Торпедо» не может повлиять на сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

«Клуб не является заказчиком, не взаимодействует с подрядчиком юридически. Но мы участвуем в процессе, даем свои пожелания по устройству арены, чтобы впоследствии было как можно меньше дооборудований и дополнительных расходов», — отметил он.

По словам Забуги, именно поэтому клуб попросил КХЛ составить календарь таким образом, чтобы первые четыре матча нового сезона команда провела на выезде. Лига учла эту просьбу.

«Мы перестраховываемся. Конечно, хотим провести первый домашний матч нового чемпионата уже на новой арене, чтобы это было красивым событием как для хоккея, так и для города», — подчеркнул генеральный директор.

Напомним, строительство арены началось в 2022 году. Изначально завершить работы планировалось в 2024 году, однако затем сроки перенесли на 2026-й. В бюджете на 2026−2028 годы предусмотрено 4,6 млрд рублей на завершение проекта. А сама стоимость контракта Дворца выросла на 2,3 млрд рублей.

В июле 2025 года новый Ледовый дворец получил официальный адрес, а в мае 2026-го ему присвоили название «Volga Арена» в честь возрожденного автомобильного бренда.

Предварительно, первый матч (0+) на новой «Volga Арене» пройдет 14 августа с московским «Динамо» без зрителей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Volga Арена ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
01 июля 2026 13:27
Экс-торпедовец Никита Артамонов проведет сезон в аренде в «Северстали»
29 июня 2026 19:19
Альберт Логинов вошел в тренерский штаб нижегородского «Торпедо»
25 июня 2026 15:00
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Красковский стал игроком ХК «Торпедо»
25 июня 2026 13:53
ХК «Торпедо» провел тройной обмен с «Автомобилистом» и московским «Динамо»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных