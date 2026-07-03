В ХК «Торпедо» рассказали, когда команда переедет на «Volga Арену» Спорт

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» рассчитывает начать работу на новой «Volga Арене» уже в августе 2026 года. Об этом генеральный директор клуба Евгений Забуга рассказал в эфире программы «Хоккейный разговор» (18+).

По его словам, сейчас на арене продолжается подготовка к эксплуатации. В спортивный блок завозят тренажеры, оборудование для столовой и другое необходимое оснащение.

«Мы очень надеемся, что уже в августе этого года там пройдут тестовые матчи. Без них невозможно инспектирование со стороны КХЛ и допуск спортсооружения к проведению матчей чемпионата», — сказал Забуга.

Он добавил, что после углубленного медицинского обследования команда отправится на двухнедельный предсезонный сбор в Нижегородскую область. В клубе рассчитывают, что к середине августа хоккеисты уже смогут пользоваться новой ареной и ее инфраструктурой.

При этом руководитель напомнил, что «Торпедо» не может повлиять на сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

«Клуб не является заказчиком, не взаимодействует с подрядчиком юридически. Но мы участвуем в процессе, даем свои пожелания по устройству арены, чтобы впоследствии было как можно меньше дооборудований и дополнительных расходов», — отметил он.

По словам Забуги, именно поэтому клуб попросил КХЛ составить календарь таким образом, чтобы первые четыре матча нового сезона команда провела на выезде. Лига учла эту просьбу.

«Мы перестраховываемся. Конечно, хотим провести первый домашний матч нового чемпионата уже на новой арене, чтобы это было красивым событием как для хоккея, так и для города», — подчеркнул генеральный директор.

Напомним, строительство арены началось в 2022 году. Изначально завершить работы планировалось в 2024 году, однако затем сроки перенесли на 2026-й. В бюджете на 2026−2028 годы предусмотрено 4,6 млрд рублей на завершение проекта. А сама стоимость контракта Дворца выросла на 2,3 млрд рублей.

В июле 2025 года новый Ледовый дворец получил официальный адрес, а в мае 2026-го ему присвоили название «Volga Арена» в честь возрожденного автомобильного бренда.

Предварительно, первый матч (0+) на новой «Volga Арене» пройдет 14 августа с московским «Динамо» без зрителей.