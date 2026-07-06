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Спорт

Первый матч ФК «Пари НН» в новом сезоне будет бесплатным

06 июля 2026 15:08 Спорт
Первый матч ФК «Пари НН» в новом сезоне будет бесплатным

Фото: Александр Воложанин

Попасть на первый матч (0+) ФК «Пари НН» в новом сезоне можно будет бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, 12 июля нижегородцы сыграют против «Ротора».

Тем, кто уже купил билет, переживать не нужно. Деньги вернут на банковскую карту до 10 июля, а на электронную почту отправят бесплатный билет с тем же местом, которое было выбрано ранее.

В день игры бесплатные билеты можно будет получить в кассах «Совкомбанк Арены». Также они доступны онлайн.

Прошлый чемпионат для «Пари НН» выдался сложным. Команда начинала его с новым главным тренером Алексеем Шпилевским, однако за три тура до финиша клуб прекратил с ним сотрудничество.

И.о. главного тренера стал Вадим Гаранин, но изменить положение в таблице не получилось. В итоге нижегородцы заняли 15-е место, покинули РПЛ и в новом сезоне Первой лиги сыграют под руководством Гаранина.

Ранее сообщалось, что ФК «Пари НН» может вернуть прежнее название.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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