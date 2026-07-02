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Нападающий Владислав Сарвели пополнил состав ФК «Пари НН»

02 июля 2026 18:43 Спорт
Нападающий Владислав Сарвели пополнил состав ФК «Пари НН»

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» продолжает формировать состав к новому сезону и объявил о подписании контракта с Владиславом Сарвели.

Соглашение с игроком рассчитано на два года, сообщили в пресс-службе клуба.

28-летний нападающий родился в городе Большой Камень Приморского края. После успешного выступления на турнире «Кожаный мяч» он получил приглашение в школу клуба «Океан». В 14 лет форвард перешел в академию «Чертаново», где прошел путь от молодежной команды до основной.

В разные годы Сарвели выступал за «Крылья Советов», «Сочи» и «Локомотив». В Российской Премьер-Лиге он провел более 100 матчей, забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

С лета 2023 года нападающий защищал цвета «Локомотива». В общей сложности он сыграл за железнодорожников 65 матчей и отметился семью голами.

В составе московского клуба Сарвели стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2026/27.

Также в активе форварда победы во Второй лиге и Лиге PARI.

Ранее сообщалось, что Ян Гудков усилил линию защиты «Пари НН».

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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