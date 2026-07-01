Экс-торпедовец Никита Артамонов проведет сезон в аренде в «Северстали»

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Бывший нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов проведет предстоящий сезон в «Северстали». 20-летний хоккеист присоединился к команде на правах аренды. сообщили в пресс-службе череповецкого клуба.
Соглашение между «Автомобилистом» и «Северсталью» рассчитано на один год.
Напомним, 25 июня нападающий стал участником трехстороннего обмена между «Торпедо», «Автомобилистом» и московским «Динамо». В результате сделки Артамонов и защитник Андрей Сальников перешли в «Автомобилист».
В систему нижегородского клуба отправился защитник Сергей Зборовский. Позднее он был обменян в московское «Динамо».
Теперь Артамонов продолжит карьеру в Череповце под руководством Андрея Козырева, который входил в тренерский штаб «Торпедо» в сезоне 2022/2023.
Прошлый сезон он провел в «Нефтехимике», где в 42 матчах забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав девять очков.
Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Гагарина Павел Красковский присоединился к «Торпедо».
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