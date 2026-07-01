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Экс-торпедовец Никита Артамонов проведет сезон в аренде в «Северстали»

01 июля 2026 13:27 Спорт
Экс-торпедовец Никита Артамонов проведет сезон в аренде в «Северстали»

Фото: ХК "Торпедо"

Бывший нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов проведет предстоящий сезон в «Северстали». 20-летний хоккеист присоединился к команде на правах аренды. сообщили в пресс-службе череповецкого клуба.

Соглашение между «Автомобилистом» и «Северсталью» рассчитано на один год.

Напомним, 25 июня нападающий стал участником трехстороннего обмена между «Торпедо», «Автомобилистом» и московским «Динамо». В результате сделки Артамонов и защитник Андрей Сальников перешли в «Автомобилист».

В систему нижегородского клуба отправился защитник Сергей Зборовский. Позднее он был обменян в московское «Динамо».

Теперь Артамонов продолжит карьеру в Череповце под руководством Андрея Козырева, который входил в тренерский штаб «Торпедо» в сезоне 2022/2023.

Прошлый сезон он провел в «Нефтехимике», где в 42 матчах забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Гагарина Павел Красковский присоединился к «Торпедо».

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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