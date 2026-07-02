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Спорт

Центр ракеточных видов спорта построят на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

02 июля 2026 12:33 Спорт
Центр ракеточных видов спорта построят на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Рядом с Нижегородским областным училищем олимпийского резерва, в районе дома №110Б на улице Ванеева появится центр ракеточных видов спорта. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве спорта региона.

В ведомстве отметили, что строительные работы уже начаты. Проект реализует ООО «Лаборатория детства» при участии ООО «Научно‑техническое предприятие „Аквилон“». Объект получил положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство.

Завершить работы планируется в первом полугодии 2027 года.

Добавим, что 1 июля 2026 года одобрение негосударственной экспертизы получила корректировка проекта спортобъекта.

Также рядом с училищем планируется строительство центра художественной гимнастики. Проект предусматривает возведение спорткомплекса переменной этажности от одного до шести этажей общей площадью 16,4 тысячи квадратных метров. Рядом также намерены построить гостиницу на 70 номеров.

Подрядчика для проектных и изыскательских работ выбрали в конце 2024 года — им стала компания «Асгард». Однако в июне 2026 года стало известно, что государственный контракт с ООО «АСГАРД» был расторгнут. Тем не менее регион сохраняет заинтересованность в реализации проекта. Как отмечали в минспорта, уже подготовлено новое техническое задание на строительство. Прорабатываются источники финансирования.

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Теги:
Спортивная школа Теннис
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