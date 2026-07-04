Евгений Забуга: ХК «Торпедо» покинут от одного до трех хоккеистов Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» может расстаться с несколькими игроками еще до начала предсезонной подготовки. Об этом генеральный директор клуба Евгений Забуга рассказал в эфире программы «Хоккейный разговор» (18+).

В нынешнее межсезонье нижегородцы заметно обновили состав. В то же время часть хоккеистов покинула клуб после окончания контрактов, некоторые были обменяны, а защитник Антон Силаев принял решение продолжить карьеру в Северной Америке.

При этом «Торпедо» удалось сохранить многих ключевых игроков. Новые соглашения с клубом подписали Андрей Белевич и Сергей Гончарук. Также в команде остался Владислав Фирстов, который мог перейти в «Локомотив», однако сделка в итоге не состоялась.

Несмотря на это, сейчас состав нижегородцев остается достаточно многочисленным. После закрытия фарм-клуба руководство считает, что столь длинная скамейка команде не нужна.

«Как это ни печально звучит, без расставаний мы, наверное, не обойдемся. Думаю, команду покинут от одного до трех хоккеистов, имеющих односторонние контракты. Не исключаю, что это произойдет еще до начала предсезонного сбора», — сказал Забуга.

По его словам, клуб старается принимать подобные решения заранее, поскольку обмены по ходу сезона, особенно связанные с переездом в другой регион, становятся серьезным испытанием для самих игроков и их семей.

«Сейчас мы не видим необходимости держать длинную скамейку хоккеистов с односторонними контрактами ни с экономической, ни со спортивной точки зрения. При этом у нас есть достаточно квалифицированные игроки на двусторонних соглашениях, которые могут побороться за место в основном составе», — отметил генеральный директор «Торпедо».

Ранее функционер рассказал, когда нижегородский клуб переедет на «Volga Арену».