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Спорт

Нижегородское «Торпедо» подписал контракт с американцем Скутером Брики

04 июля 2026 08:02 Спорт
Нижегородское «Торпедо» подписал контракт с американцем Скутером Брики

Фото: Wilkes-Barre/Scranton Penguins

Нижегородское «Торпедо» усилило линию обороны, подписав однолетний контракт с американским защитником Скутером Брики. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

27-летний уроженец штата Мичиган отличается внушительными габаритами — при росте 193 см он весит 97 кг. За время карьеры Брики зарекомендовал себя как защитник, ориентированный прежде всего на выполнение оборонительных задач. К его сильным сторонам относятся силовая борьба, перехваты шайбы и блокирование бросков.

При этом в клубе отмечают, что, несмотря на свои физические данные, игрок обладает хорошей координацией и подвижностью. Помимо надежной игры в защите, он способен подключаться к атакам и приносить пользу при розыгрыше большинства.

В минувшем сезоне Брики выступал за «Wilkes-Barre/Scranton Penguins», вместе с которым дошел до полуфинала плей-офф Американской хоккейной лиги, где разыгрывается Кубок Колдера.

По словам генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги, имя Скутера Брики пока мало знакомо российским болельщикам, однако в клубе уверены, что новичок сможет принести команде пользу.

«„Торпедо“ имеет статус организации, открывающей каждый сезон новые имена для КХЛ, надеемся, что Скутер займет достойное место в клубных списках», — отметил Забуга.

Он добавил, что в нынешней геополитической ситуации решение иностранного хоккеиста, который раньше не выступал в России, приехать в КХЛ заслуживает уважения.

Ранее гендиректор рассказал, когда состоится долгожданный переезд «Торпедо» на новую арену.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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