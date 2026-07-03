Инсайдер Карпов: ФК «Пари НН» вернет прежнее название Спорт

Фото: Александр Воложанин

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» может отказаться от упоминания букмекерской компании в своем названии. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, букмекер останется титульным спонсором команды, однако его название исчезнет из нейминга главного футбольного клуба Нижегородской области.

Как утверждает Карпов, команда планирует вернуть себе название «Нижний Новгород», которое использовала до лета 2022 года.

Стоит отметить, что разговоры о возможном переименовании появились еще после вылета клуба из Российской премьер-лиги в мае. Однако ранее в букмекерской компании PARI эту информацию опровергали.

Ранее главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин рассказал о главной цели клуба на сезон-2026/2027.