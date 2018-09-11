Анна Гор: "Книжная ярмарка интеллектуальных издательств в Нижнем Новгороде нужна" Культура и отдых

Анна Гор Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО ("Арсенал") Анна Гор в проекте "Герои Волги" рассказала об уникальности фестиваля "Вазари", необходимости интеллектуальных книжных ярмарок, современной детской книге и конкурентноспособности музеев.

- Вы в пятый раз проводите фестиваль "Вазари" и с каждым годом он становится масштабнее. Расскажите в чем главная идея фестиваля?

- Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 23 сентября. "Вазари" с каждым годом становится насыщеннее, ярче, вариативнее. Он всегда идет один уикенд, начиная с полудня пятницы и заканчивая в воскресенье, - такие рамки мы определили для себя. Очень хочется его расширить, хочется пригласить больше гостей, партнеров, которых у нас много и которых всегда интересно слушать. Но мы себя сознательно ограничиваем. Потому что у периодического события должен быть тайминг.

Можно потратить на тексты об искусстве, разговоры и книги об искусстве один уикенд. На большее пока не претендуем.

- Тексты об искусстве... Как это можно облечь в фестиваль?

- "Вазари" - беспрецедентный фестиваль. Искусствоведческий. Такого больше никто не делает. В свое время, в ходе общения с коллегами, мы придумали такой слоган: "Хочешь знать искусство – читай о нем". Потому что разбираться в искусстве, современном, классическом, античном, средневековом в любом другом, без текстов, которые об этом расскажут, – невозможно. И вы ничего не поймете в устройстве средневекового собора, если не прочитаете об этом хоть какие-то разъясняющие тексты. А в античности тем более не поймете, вы даже не будете знать, как называются античные боги, которых изображали скульпторы.

Очень важно, чтобы параллельно с искусством существовал корпус текстов, книги, библиотеки, книжные лавки, где можно эти книги приобретать. На фестивале "Вазари" мы решили все совместить – книжную лавку, лекционный зал и детскую площадку. Это три наших направления. Во-первых, конечно, интеллектуальная платформа, куда приезжают авторы и исследователи, популяризаторы искусства, публично выступая и читая свои лекции.

Есть также книжная ярмарка, она особенная. Это маленькие интеллектуальные издательства, чьи книги практически невозможно встретить в торговых сетях, где представлен масс-маркет. У нас же особый слой. Нужно хорошо знать и понимать, что тебе нужно от этих книг. Одно дело заказывать книгу по интернету, другое - полистать. Она живая, у нее своя аура. Можно поговорить с издателем, сотрудниками издательств, которые приезжают продавать эти книги. Попробовать обсудить ее с кем-то, кто ее уже читал или держал в руках. Вот эта тактильная коммуникация с книгой очень важна.

Такая ярмарка в Нижнем Новгороде нужна. Вообще любая книжная ярмарка нужна. Стоит сказать, что на книжной ярмарке фестиваля "Вазари" мы сделали площадку для детских издательств. Детские книги сейчас все больше и больше становятся похожи на целостное произведение, где шрифт, дизайн картинки и текста выступают как единый организм. Начинать приучать детей к книгам нужно с хорошей книги.

- Детские книги - о том, как говорить с ребёнком об искусстве?

- Нет. Есть книги, адресованные детям. И не только об искусстве.

Есть еще третья составляющая фестиваля – это детская программа, где будут мастер-классы, разного типа коммуникации, экскурсии для детей разного возраста. С программой фестиваля можно ознакомится на сайте.

- Кто станет участником фестиваля? Для кого он адресован? Я знаю, будет выступать Юрий Сапрыкин, Линор Горалик…

- У нас широкая аудитория, но в этом широком есть и узкие ниши. Скажем, на "Ночь музеев" приходят 35 тысяч человек в один день, это некая демонстрация, поток. Это скорее дегустация музея и поверхностный взгляд. Он тоже должен быть. Если говорить о "Вазари" – это глубокое погружение. Это серьезный, профессиональный и заинтересованный разговор с грамотным зрителем. Наша публика – те, кто ходит к нам в Арсенал постоянно, которая образована и для которой жизнь вместе с искусством – стиль жизни. В прошлом году наш фестиваль посетило 2,5 тысячи человек.

- Довольно много…

- Может, для массового события это немного, но это и не массовое событие. Нишевое. Сейчас люди разделились по разным нишам в сфере своих интересов. Кто-то любит рок, кто-то клавесинную музыку. И здесь у нас на фестивале тоже нишевая история для сложно устроенных людей. Многие люди заинтересованы в том, чтобы стать сложными. Это путь, процесс. Это страшно интересно - быть сложным. Интересно много знать и быть эрудитом, понимать разное искусство, рассказывать об этом другим. И мы для этой сложной аудитории, которая сама уже много умеет и с которой интересно вести диалог, устраиваем фестиваль "Вазари".

- На фестиваль приедут именитые гости из столицы. В Нижнем Новгороде, мне кажется, частично стёрты границы региональности, в том числе из-за активности Арсенала и других организаторов фестивалей. Вы видите, что ситуация меняется в регионах или это наша нижегородская особенность?

- Ситуация в регионах точно меняется. Это и подтверждают наши коллеги, которые как раз доехали до Владивостока с большим проектом "HEMOSKVA". Они начинали как раз с Нижнего Новгорода, и сейчас, доехав до Владивостока, отмечают, что ситуация в регионах изменилась, и граница стирается, она стала подвижна.

Каждый город в чем-нибудь может быть столицей. Дело в том, чтобы город имел свое лицо, свой культурный бренд, свою особенность на общекультурной карте страны.

Нижний в этом смысле выгодно находится близко к Москве, но это же и недостаток, потому что мы слишком сливаемся. Нам, конечно, нужны свои бренды. Хотим, чтобы Арсенал стал таким брендом, чтобы фестиваль "Вазари" стал таким. У него появляется репутация, и даже удается включаться в общекультурную политику. Например, Фонд Михаила Прохорова, который учредил престижную литературную премию НОС, решил, что надо менять формат премии и столичное жюри, что нужно спросить у людей в регионах. И вот впервые в практике премии НОС появится региональное жюри - нижегородское. И оно будет представлено, да и вся концепция изменения будет представлена Ириной Прохоровой как раз на фестивале "Вазари".

- У фестивалей "Вазари", "42", "Финист" есть потенциал. Было бы неплохо, если бы власть поддержала их проведение. У нас есть пример Москвы, где правительство поддерживает массу подобных мероприятий. Сейчас в Нижегородской области новая власть, которая говорит об открытости и поддержке. Оптимистичный ли у вас взгляд на эти обещания?

- Во-первых, я убеждена, что культура – дело персональное. Есть человек, который понимает, что этого не делать нельзя, просто нужно. Кто-то ему помогает, бывает по-разному. Конечно, оптимально, когда помогает власть. Поддерживает морально. И мы сейчас чувствуем это очень хорошо.

Во-вторых, я сторонник грантового распределения денег. Это наиболее прозрачный в наших условиях механизм. Не лоббизм, а грантовая процедура с одинаковыми для всех правилами. И, как мне кажется, в Нижнем Новгороде это будет внедрено. Возможно, и в области к этому придут, после того как объявят министра культуры.

Но власть может еще одну важную вещь - она может подружить партнеров. Объединить их вокруг общей идеи. Одна из проблем нашего культурного пространства – мы не умеем дружить, объединяя ресурсы. В культуре не должно быть конкуренции. Нам легче сложить наши ресурсы и выступить единым фронтом. Объединяться в делах. Сохраняя свою специфику, конечно, которая не может быть нивелирована. Ваше персональное лицо и дело очень важно. Это проявление культуры. Но при этом объединение ресурсов, скажем, музейных для проведения выставок, случается очень редко. Мы страшно признательны Нижегородскому государственному художественному музею, который отозвался на нашу идею выставки про искусство в нашем городе в 60-ые годы "Горький. Модернизм", и дал нам работы из своей коллекции. Это очень позитивный опыт, который надо развивать.

К слову, на фестивале "Вазари" будет отдельный блок, большая дискуссия, которая будет посвящена выставке нашего НГХМ про уникальную судьбу художника Василия Маслова.

- Получается, что культурные институции борются за зрителя, который, на самом деле, был бы не против сходить и в художественный музей, и в "Арсенал". Не кажется ли вам, что в последнее время растет количество таких зрителей, хотя слышим отзывы о нижегородцах, как о неактивных людях?

- Это не так. Люди хотят идти в музеи. Но это процесс, который должен быть обоюдным. Для этого музеи должны быть конкурентноспособны по отношению к телевизору, спортивной площадке, домашним делам. Конкурентов много, но это не конкуренция учреждений культуры друг с другом. Они сообща должны сделать интересный продукт: выставки, события, концерты. Это должно быть настолько интересно человеку, что он потратит свое драгоценное время – несколько часов своей единственной жизни. Это очень большая ценность. И естественно, учреждения культуры и культурные события должны быть конкурентноспособные.