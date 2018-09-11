"Цены в III и IV кварталах станут ниже, чем в конце прошлого года", - Андрей Гнеушев Общество

Андрей Гнеушев Фото: ГП НО "НИКА"

"Цены в III и IV кварталах станут ниже, чем в конце прошлого года", - сказал журналистам министр социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в регионе и стабильной стоимости корзины товаров первой необходимости", - пояснил он.

"Величина прожиточного минимума для пенсионеров формируется в рамках федерального законодательства. Она складывается из потребительской корзины товаров первой необходимости, их около 40 видов. Перечень этих товаров определен федеральным Роспотребнадзором, а цена "корзины" высчитывается на основе официальных статистических данных", - отметил министр.

При прогнозировании величины прожиточного минимума в Нижегородской области на следующий год, по словам Андрея Гнеушева, берется фактическая величина минимума первого квартала и, исходя из прогноза цен на товары первой необходимости на III - IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года, формируется величина прожиточного минимума на 2019 год. Она составила 8,102 тысячи рублей, что всего на 2 рубля выше изначально установленного минимума на 2018 год.

Андрей Гнеушев пояснил, что такое незначительное отличие минимума вызвано тем, что цены в III - IV кварталах текущего года будут снижаться и даже будут ниже, чем в конце прошлого года. Министр подчеркнул, что незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в регионе и стабильной стоимости корзины товаров первой необходимости.

"Цены на продукты первой необходимости у нас не растут и поэтому разница всего в два рубля. В восьми регионах ПФО такая же ситуация, а в остальных прожиточный минимум изменился незначительно. В целом это можно наблюдать по всей России", - добавил министр.