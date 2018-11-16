"Мэрия не готова навести порядок в сфере общественного транспорта без поддержки областной власти", - Сергей Зуденков Общество

Сергей Зуденков Фото: НИА Нижний Новгород

"Администрация Нижнего Новгорода не готова навести порядок в сфере общественного транспорта без поддержки регионального правительства", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Сергей Зуденков.

"Рост уровня жизни в городе невозможен без адекватной транспортной инфраструктуры, способной удовлетворить потребности людей в перемещениях. Только при наличии достаточного объема подвижного состава, разветвленной маршрутной сети, при надежной работе всех типов общественного транспорта можно говорить о комфортной городской среде", - добавил он.

Сергей Зуденков отметил, что в областном центре сейчас сложилась негативная практика, когда с введением новых маршрутов сохранились дублирующие их старые. Изначально администрация заявила о том, что отменит 12 существующих ранее маршрутов, как только введет новую схему движения транспорта и завершит соответствующие конкурсные процедуры по выбору компаний-перевозчиков.

Однако после тендеров, основным условием которых для участников было кардинальное обновление подвижного состава, мэрия не выполнила своих обещаний: отменены лишь три действовавших прежде маршрута. В итоге транспортные компании, закупившие современные безопасные и комфортабельные автобусы, вынуждены работать на одних и тех же маршрутах с фирмами, которые не соблюдают требования законодательства, используют технически и морально устаревший транспорт.

"Говорить о безопасности пассажиров в такой ситуации не приходится. Наш город развивается, застраивается, но, к сожалению, система транспортного обеспечения просто не успевает за этими переменами. Низкий уровень материально-технической базы, неудовлетворительное информационное обеспечение, износ подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и неэффективное управление в этой сфере со стороны администрации Нижнего Новгорода негативно отражается на жизни горожан", - подчеркнул депутат.

"Очевидно, что у городской власти нет четкой стратегии развития пассажирских перевозок. Тем временем, муниципальные транспортные предприятия накапливают долги, пытаясь самостоятельно справиться со своими финансовыми трудностями", - отметил Сергей Зуденков.

Депутат уверен, что решить проблему ненадежной работы транспортной сети не только в городе, но и в области, поможет возрождение государственного унитарного предприятия, объединяющего всех муниципальных перевозчиков в регионе.

"В последнее время мы много говорим о создании нижегородской агломерации, в состав которой, помимо областного центра, входят Дзержинск, Богородский и Кстовский районы. Если рассуждать о развитии такой масштабной территориальной единицы, то пассажирские предприятия необходимо возвращать в областную собственность, как это было раньше", - говорит Сергей Зуденков.

"Подобная схема позволит с одной стороны обеспечить рентабельность объединенной транспортной компании благодаря значительному объему перевозок, а с другой – сохранить социально важные, но убыточные маршруты", - подытожил он.