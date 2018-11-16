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Общество

"Современный Бор не останавливается в своём развитии, он смело смотрит в будущее", - Евгений Лебедев

27 ноября 2018 17:25  [625] Общество

"Современный Бор не останавливается в своём развитии, он смело смотрит в будущее и уверенно движется вперед", - поздравил жителей с 80-летием Бора спикер регионального парламента Евгений Лебедев 27 ноября 2018 года.

Он подчеркнул, что борчане вносят серьезный вклад в рост промышленности. "30% борских заводов открылись за последние 10 лет, они производят 40% валового продукта округа. Всего за десятилетие объемы производства на борских предприятиях выросли более чем на 200%. Кроме того, получены дополнительные мощности в виде подстанции "Борская", построен мост-дублер через Волгу – благодаря этому всё левобережье начало приобретать совершенно другое значение. В 2019 году должна начаться реализация проекта строительства автодороги Неклюдово – Золотово", - сказал Евгений Лебедев.

"Каждый год на Бору появляются новые объекты социальной сферы, образования, спорта. К Чемпионату мира по футболу была построена великолепная тренировочная база команд. Летом открылись здание школы искусств, площадь Георгия Победоносца с памятником святому. Мы гордимся славным прошлым своего города, его храмами, уникальной Сергиевской слободой", - добавил он.

Бор традиционно отмечает свой день рождения дважды – в День строителя и 27 ноября, когда получил статус города.

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