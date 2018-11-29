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Общество

"Научно-образовательный центр в Нижегородской области будет играть важную координирующую роль", - Евгений Чупрунов

04 декабря 2018 13:28  [40] Общество
Евгений Чупрунов

Евгений Чупрунов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Научно-образовательный центр в Нижегородской области будет играть важную координирующую роль", - заявил ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов 4 декабря 2018 года, комментируя перспективу создания в регионе одного из научно-образовательных центров в рамках нацпроекта "Наука" и создание управляющей компании НОЦ.

"Это правильно. Должен быть координирующий центр. С одной стороны, есть наука академическая, вузовская; есть подготовка кадров, ориентированная, прямо скажем, на регион. С другой стороны — есть промышленные предприятия, которые могут воплощать научные достижения в товар, услугу и так далее. В этом деле они могут быть полноправными партнерами", — сказал он.

По словам Чупрунова, в роли данного центра может выступить управляющая компания. "Во всяком случае, мы такую ситуацию поддержим. Сделаем все, что от нас зависит. Это вопрос координации. У нас нет нефти и газа, но есть мозги, есть культура, есть наука. Если мы будем иметь центр, наделенный необходимыми правами, докладывающий губернатору о каких-либо вещах, который бы ситуацию координировал — над предприятиями и вузами — было бы здорово. Координирующая роль в этом случае не подлежит никакому сомнению", - отметил ректор вуза.

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