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Общество

"Нужны механизмы, которые не позволят действующим незаконно коллекторам чувствовать себя безнаказанными", - Глеб Никитин

05 декабря 2018 09:00  [487] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Коллекторы, чья деятельность выходит за рамки закона, не должны чувствовать себя безнаказанными", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 4 декабря 2018 года, комментируя резонансную тему с угрозами коллекторов семье нижегородцев.

Губернатор поблагодарил средства массовой информации, материалы которых привлекли внимание к данной ситуации. По словам пострадавших нижегородцев, коллекторы угрожали им физической расправой, требуя отдать долг, оформленный на другого человека.

"Нужно, чтобы абсолютно все поняли – зарабатывать деньги таким способом не только аморально, но и преступно. Я прошу правоохранительные органы однозначно реагировать на подобные факты, где четко прослеживается не только нарушение закона, но и возникает угроза для здоровья и жизни людей. Необходимо работать над созданием механизмов, которые не позволят подобным "коллекторам" чувствовать себя безнаказанными", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также дал поручение департаменту региональной безопасности Нижегородской области взять на контроль ход расследования и доложить по итогам.

Напомним, по данному факт следственное управление СК РФ по Нижегородской области 1 декабря организовало доследственную проверку.

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